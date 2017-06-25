Астрономы обнаружили в космосе непостижимо огромную структуру

На самом деле, эта загадочная структура настолько невероятная, что может разрушить наше представление о космосе.

«Если мы правы, эта структура противоречит текущим моделям

Вселенной. Найти нечто столь огромное было большим сюрпризом, и мы до

сих пор не совсем понимаем, как она вообще появилась», — отметил в

пресс-релизе Королевского астрономического общества профессор Лайош

Балаш.

Что же представляет собой эта огромная структура? Это не

отдельный физический объект, а скорее скопление девяти массивных

галактик, гравитационно связанных между собой так же, как и наш Млечный

Путь с другими галактиками. Она была обнаружена вследствие выявления

учёными кольца из девяти гамма-всплесков, произошедших на сравнительно

одинаковом расстоянии от нас, составляющем порядка семи миллиардов

световых лет от земли.

Гамма-всплески являются самыми яркими происходящими во Вселенной

электромагнитными событиями, как известно вызванными сверхновой

звездой. Их выявление обычно говорит о присутствие галактики, так что

все гамма-всплески этого кольца пришли из разных галактик. Но их близкое

расположение по отношению друг к другу свидетельствует о том, что эти

галактики должны быть связаны между собой. Есть только один шанс из

двадцати тысяч, что такое распределение гамма-всплесков случайность.

Мега-скопления такого размера невозможны, по крайней мере, с

точки зрения текущих теорий. Эти теории предполагают, что Вселенная в

больших масштабах должна быть относительно однородной, а это означает,

что размеры структур не должны значительно отличаться. На самом деле,

теоретический предел размера структур может составлять порядка 1,2

миллиарда световых лет в диаметре.

Если расчёты венгерско-американской команды верны, то эта гигантская

новая структура размером более пяти миллиардов световых лет в диаметре

нанесёт удар по классической модели космоса. На деле, либо исследователи

заблуждаются в своих подсчётах, либо учёные должны будут кардинально

пересмотреть свои теории относительно эволюции космоса.

Излишне говорить, что это открытие гамма-всплесков может стать

причиной изменений фундаментальных научных представлений об астрономии.

По крайней мере, это напоминает нам о том, насколько в действительности

ничтожно наше представление вселенной.

