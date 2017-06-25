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Астрономы обнаружили в космосе непостижимо огромную структуру
25.06.2017 Части света
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Огромные размеры нашей Вселенной просто непостижимы, так что
возможно представить удивление исследователей, когда они недавно
обнаружили в её пределах структуру размером в пять миллиардов световых
лет в диаметре. Это больше одной девятой части всей наблюдаемой
Вселенной, и, безусловно, самая крупная структура из всех когда-либо
обнаруженных.
На самом деле, эта загадочная структура настолько невероятная, что может разрушить наше представление о космосе.:
«Если мы правы, эта структура противоречит текущим моделям
Вселенной. Найти нечто столь огромное было большим сюрпризом, и мы до
сих пор не совсем понимаем, как она вообще появилась», — отметил в
пресс-релизе Королевского астрономического общества профессор Лайош
Балаш.
Что же представляет собой эта огромная структура? Это не
отдельный физический объект, а скорее скопление девяти массивных
галактик, гравитационно связанных между собой так же, как и наш Млечный
Путь с другими галактиками. Она была обнаружена вследствие выявления
учёными кольца из девяти гамма-всплесков, произошедших на сравнительно
одинаковом расстоянии от нас, составляющем порядка семи миллиардов
световых лет от земли.
Гамма-всплески являются самыми яркими происходящими во Вселенной
электромагнитными событиями, как известно вызванными сверхновой
звездой. Их выявление обычно говорит о присутствие галактики, так что
все гамма-всплески этого кольца пришли из разных галактик. Но их близкое
расположение по отношению друг к другу свидетельствует о том, что эти
галактики должны быть связаны между собой. Есть только один шанс из
двадцати тысяч, что такое распределение гамма-всплесков случайность.
Мега-скопления такого размера невозможны, по крайней мере, с
точки зрения текущих теорий. Эти теории предполагают, что Вселенная в
больших масштабах должна быть относительно однородной, а это означает,
что размеры структур не должны значительно отличаться. На самом деле,
теоретический предел размера структур может составлять порядка 1,2
миллиарда световых лет в диаметре.
Если расчёты венгерско-американской команды верны, то эта гигантская
новая структура размером более пяти миллиардов световых лет в диаметре
нанесёт удар по классической модели космоса. На деле, либо исследователи
заблуждаются в своих подсчётах, либо учёные должны будут кардинально
пересмотреть свои теории относительно эволюции космоса.
Излишне говорить, что это открытие гамма-всплесков может стать
причиной изменений фундаментальных научных представлений об астрономии.
По крайней мере, это напоминает нам о том, насколько в действительности
ничтожно наше представление вселенной.
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