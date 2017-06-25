ЕКА планирует построить «лунную деревню»

Бывший председатель исполнительного совета директоров Германского центра авиации и космонавтики DLR теперь отвечает за все программы ЕКА — организации с годовым бюджетом в 4,4 млрд евро.

Его хозяйство включает новые европейские разведывательные, метеорологические, навигационные и связные спутники, полеты европейских астронавтов на Международную космическую станцию (МКС), экспедиции на Марс, Меркурий и Юпитер, а также посадочный модуль «Филы» на поверхности кометы Чурюмова-Герасименко.

Спрашивая Вернера о его намерениях на новой должности, я ожидаю услышать традиционный ответ об экономических и социальных выгодах исследования космоса — или, предположим, о важности изучения Вселенной. Но замыслы моего собеседника оказываются гораздо более честолюбивыми и дерзкими.

«Необходимо смотреть в будущее, — говорит он мне. — Нам нужен небольшой космический аппарат на низкой околоземной орбите для изучения микрогравитации. Кроме того, я предлагаю создать поселение на обратной стороне Луны».

Поселение на Луне — ни больше, ни меньше.

Именно благодаря такому решительному настрою НАСА в 1966-х гг. удалось в сжатые сроки воплотить в жизнь программу пилотируемых полетов на Луну. Однако сегодняшние планы американского космического агентства гораздо скромнее — вероятно, сказывается сдерживающее влияние политического руководства страны.

«Под лунным поселением я имею в виду не просто деревню в несколько домов с церковью и мэрией, — объясняет Вернер. — В проекте должны участвовать партнеры со всего света, вносящие свою лепту в виде автоматических и пилотируемых экспедиций и обеспечения связи с Землей при помощи автоматических станций».

Трехмерный принтер

По словам Вернера, для возвращения человечества на Луну имеются веские причины — тут и непосредственная польза для науки, и возможность использования спутника в качестве трамплина для последующих исследований Солнечной системы.

«Обратная сторона Луны весьма интересна в том смысле, что мы могли бы разместить там телескопы для наблюдения за дальними регионами Вселенной и изучать саму Луну, — говорит он. — Не менее важен и международный аспект этого проекта. Американцы вскоре собираются полететь на Марс, но прежде чем отправляться на Красную планету, необходимо отработать технологии на Луне».

Так, по словам Вернера, технологию строительства марсианской базы при помощи гигантского трехмерного принтера, к которой примеряется НАСА, было бы разумно для начала опробовать на Луне.

На любой далекой планете землянам придется научиться выживать в тяжелых условиях, но если первое внеземное поселение будет находиться всего в четырех днях лета от Земли, а не в шести месяцах, эта задача окажется гораздо проще — особенно при возникновении чрезвычайных ситуаций.

Лунная деревня Вернера должна стать многонациональным поселением астронавтов, российских космонавтов и, возможно, даже китайских тайконавтов. Таким образом, проект подразумевает существенно более широкую международную кооперацию по сравнению с программой МКС.

«Нам будет необходимо ничем не ограниченное сотрудничество с любыми странами мира, — говорит Вернер. — На Земле предостаточно проблем и конфликтов между государствами. Совместные исследования космоса могли бы положить конец разногласиям, и проект лунного поселения представляется весьма подходящим поводом».

Он продолжает: «Было бы неправильно изолировать какую-либо страну. Гораздо лучшим решением стало бы сотрудничество в космосе с целью укрепления отношений между народами на Земле».

По-видимому, в этой ремарке содержится завуалированная критика отказа США от сотрудничества с Китаем в освоении космоса.

«Если бы к нам прилетели инопланетяне и увидели, что мы тут творим, я вовсе не уверен, что им захотелось бы вступить с нами в контакт», — добавляет Вернер.

Луна снова в моде?

Для тех же, кто критикует трату денег из национальных бюджетов на космические программы и астрономические исследования, у Вернера припасена сильная отповедь.

«Как показывает практика, между наукой и повседневной жизнью не существует никакого барьера, — говорит он. — Возьмем парниковый эффект — все знают, что это такое, и сейчас мы исследуем данный феномен при помощи спутников. Однако впервые он был обнаружен не на Земле, а в ходе автоматической экспедиции на Венеру».

Пока что лунная деревня — это даже не проект, а просто идея. Ни одна страна, ни одно национальное космическое агентство не собирается немедленно вкладывать в нее деньги. Не существует и детализированной концепции такого поселения.

Однако интерес к возвращению человека на Луну, несомненно, растет. Например, недавно журналисты BBC Future попросили экспертов предсказать, каким станет следующее десятилетие космических исследований. Все отметили, что Луна окажется одним из приоритетных направлений.

Вернер отмечает, что его идея лунного поселения — это способ стимулировать дискуссию о будущем исследований космического пространства и о возможностях применения космических технологий. «Я буду очень рад, если кто-то предложит идею получше», — говорит он мне.

Тем не менее, должность главы ЕКА — одна из наиболее высокопоставленных и авторитетных в космической отрасли, поэтому нет сомнений в том, что предложение Вернера будет воспринято всерьез.

НАСА пока не определилось, куда отправить свой новый пилотируемый корабль «Орион» — в состав которого, кстати, входит служебный модуль разработки ЕКА. Луна может оказаться подходящим объектом.

«Человеческая природа такова, что нас интересует нечто большее, чем просто практические применения научных достижений, — говорит Вернер. — Нам нравится быть первооткрывателями, именно это лежит в основе прогресса».