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Сегодня на МКС съедят выращенные на станции растения

25.06.2017 Части света   Нет комментариев

Сегодня на МКС съедят выращенные на станции растения

Согласно официальному сообщению представителей Американского Космического Агентства NASA, сегодня на борту Международной Космической Станции впервые попробуют салат, выращенный там же в условиях микрогравитации.

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Члены 44-ой Экспедиции МКС должны завтра собрать первый урожай краснолистного салата-латука, который был выращен на околоземной орбите в рамках эксперимента Veg-01. Это эксперимент по выращиванию растений на борту орбитального космического комплекса.

Часть первого собранного урожая космонавты текущей экспедиции будут использовать в пищу, а вторую часть заморозят в герметичных упаковках и отправят на Землю для детального анализа в научной лаборатории. Правда, более корректным в этом случае было бы сначала изучить растения, выращенные в космосе, а затем уже употреблять их в пищу, однако это не нам с вами решать.

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Метки:  выращенные, растения, сегодня, станции, съедят

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