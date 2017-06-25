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Сегодня на МКС съедят выращенные на станции растения
25.06.2017 Части света
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Согласно официальному сообщению представителей Американского Космического Агентства NASA, сегодня на борту Международной Космической Станции впервые попробуют салат, выращенный там же в условиях микрогравитации. :
Члены 44-ой Экспедиции МКС должны завтра собрать первый урожай краснолистного салата-латука, который был выращен на околоземной орбите в рамках эксперимента Veg-01. Это эксперимент по выращиванию растений на борту орбитального космического комплекса.
Часть первого собранного урожая космонавты текущей экспедиции будут использовать в пищу, а вторую часть заморозят в герметичных упаковках и отправят на Землю для детального анализа в научной лаборатории. Правда, более корректным в этом случае было бы сначала изучить растения, выращенные в космосе, а затем уже употреблять их в пищу, однако это не нам с вами решать.
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