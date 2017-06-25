Сегодня на МКС съедят выращенные на станции растения

Члены 44-ой Экспедиции МКС должны завтра собрать первый урожай краснолистного салата-латука, который был выращен на околоземной орбите в рамках эксперимента Veg-01. Это эксперимент по выращиванию растений на борту орбитального космического комплекса.

Часть первого собранного урожая космонавты текущей экспедиции будут использовать в пищу, а вторую часть заморозят в герметичных упаковках и отправят на Землю для детального анализа в научной лаборатории. Правда, более корректным в этом случае было бы сначала изучить растения, выращенные в космосе, а затем уже употреблять их в пищу, однако это не нам с вами решать.