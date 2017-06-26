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Земля на завораживающем видео Джеффа Уильямса
26.06.2017 Части света
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Астронавт НАСА Джефф Уильямс заснял на видео в ультравысоком разрешении Землю со своего наблюдательного поста на Международной космической станции (МКС). Ролик способен зарядить настроением на целый день! :
Комментируя видео, Уильямс рассказывает, что такое смотреть на родную планету, находясь в космосе, и почему важно делиться клипами, снятыми с этой недоступной многим перспективы, с другими.
Те, кому довелось взглянуть на Землю сверху, признавались, что после этого меняются взгляды на жизнь, Вселенную и все остальное. Посмотрите видео Джеффа Уильямса и поймете, почему.
А летом американский астронавт и командир 49 экспедиции МКС разместил в «Твиттере» видео великолепных полярных огней, танцующих на полюсах Земли. С космоса зрелище впечатляет еще больше, чем с поверхности планеты!
А еще раньше, в июне, Уильямс и российский космонавт Олег Скрипочка первыми обследовали новый надувной модуль МКС.
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