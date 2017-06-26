Земля на завораживающем видео Джеффа Уильямса

Комментируя видео, Уильямс рассказывает, что такое смотреть на родную планету, находясь в космосе, и почему важно делиться клипами, снятыми с этой недоступной многим перспективы, с другими.

Те, кому довелось взглянуть на Землю сверху, признавались, что после этого меняются взгляды на жизнь, Вселенную и все остальное. Посмотрите видео Джеффа Уильямса и поймете, почему.







А летом американский астронавт и командир 49 экспедиции МКС разместил в «Твиттере» видео великолепных полярных огней, танцующих на полюсах Земли. С космоса зрелище впечатляет еще больше, чем с поверхности планеты!

А еще раньше, в июне, Уильямс и российский космонавт Олег Скрипочка первыми обследовали новый надувной модуль МКС.