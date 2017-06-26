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Астрономы обнаружили две кометы, которые приближаются к Земле
26.06.2017 Части света
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Астрономы обнаружили два космических объекта, которые приближаются к Земле. Первый объект, это комета C/2016 U1 NEOWISE, которая достигнет ближайшей к Солнцу точки, расположенной внутри орбиты Меркурия к 14 января. :
Второй объект, это комета 2016 WF9, которая является кометой без пылевого облака и она достигнет орбиты Земли к 25 февраля, приблизившись на расстояние 51 миллион километров от нашей планеты. Стоит отметить, что диаметр 2016 WF9 достигает 1 километра.
Оба небесных тела были обнаружены в ноябре этого года и по словам представителей НАСА, они не представляют опасности для нашей планеты.
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