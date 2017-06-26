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Астрономы обнаружили две кометы, которые приближаются к Земле

26.06.2017 Части света   Нет комментариев

Астрономы обнаружили две кометы, которые приближаются к Земле

Астрономы обнаружили два космических объекта, которые приближаются к Земле. Первый объект, это комета C/2016 U1 NEOWISE, которая достигнет ближайшей к Солнцу точки, расположенной внутри орбиты Меркурия к 14 января.

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Второй объект, это комета 2016 WF9, которая является кометой без пылевого облака и она достигнет орбиты Земли к 25 февраля, приблизившись на расстояние 51 миллион километров от нашей планеты. Стоит отметить, что диаметр 2016 WF9 достигает 1 километра.

Оба небесных тела были обнаружены в ноябре этого года и по словам представителей НАСА, они не представляют опасности для нашей планеты.

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Метки:  Астрономы, кометы, которые, обнаружили, приближаются

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