Астрономы обнаружили две кометы, которые приближаются к Земле

Второй объект, это комета 2016 WF9, которая является кометой без пылевого облака и она достигнет орбиты Земли к 25 февраля, приблизившись на расстояние 51 миллион километров от нашей планеты. Стоит отметить, что диаметр 2016 WF9 достигает 1 километра.

Оба небесных тела были обнаружены в ноябре этого года и по словам представителей НАСА, они не представляют опасности для нашей планеты.