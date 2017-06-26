Hubble обнаружил галактику с двойным ядром

Некоторые космические объекты могут служить источниками когерентного излучения в радиодиапазоне – «микроволновыми лазерами», или просто мазерами. Обычно это достаточно плотные молекулярные облака, однако телескопу Hubble удалось наблюдать галактику, которая служит единым колоссальным «мегамазером».

IRAS 16399-0937 расположена в 370 млн световых лет от Земли. Иллюстрация показывает ее композитное изображение, составленное из нескольких снимков, сделанных космическим телескопом Hubble в разных диапазонах: с помощью камеры ACS в оптических волнах и с помощью камеры-спектрометра NICMOS в ближнем ИК-диапазоне.

Благодаря новым наблюдениям Hubble астрономы впервые получили настолько детальную картину IRAS 16399-0937 и сразу же отметили, что необычная галактика имеет еще более необычное «сдвоенное» ядро, состоящее из пары отдельных ядер, находящихся в процессе слияния. Одно (IRAS 16399N) на иллюстрации вверху, второе (IRAS 16399S) – внизу.

Разделенные расстоянием в 11 тыс. световых лет, они окружены общим облаком вещества и совершенно непохожи друг на друга. В «южном» ядре (IRAS 16399S) происходит активное звездообразование, причем исключительно интенсивное. При этом в «северном» ядре (IRAS 16399N) все совершенно иначе: оно относится к типу LINER, слабо излучающее и содержащее в центре сверхмассивную черную дыру, масса которой оценивается в 100 млн масс Солнца.