«Список Шелдона»

ЧЕРЕДА ИСЧЕЗНОВЕНИЙ И САМОУБИЙСТВ

Сидни Шелдон – американец с одесскими корнями, попавший в Книгу рекордов Гиннеса как самый «переводимый» писатель в мире.

Работая в конце 80-х над романом «Конец света» о вторжении

инопланетян, Сидни, сам служивший в годы Второй мировой в авиации, много

общался с американскими астронавтами, боевыми летчиками, учеными. Все

допытывался, есть ли на самом деле НЛО или нет? Даже двух бывших

президентов США спрашивал о пришельцах. Те ответили отрицательно.

Но дотошный автор бестселлеров обнаружил жуткую вещь: За короткий

период в шесть лет двадцать три английских ученых, работавших над

проектами, аналогичными «Звездным войнам», умерли при загадочных

обстоятельствах. Все они трудились над различными аспектами электронного

оружия, занимаясь по роду своей деятельности изучением НЛО.

1. 1982 год. Профессор Кейт Боуден – погиб в автокатастрофе. 2. Июль 1982 года. Джек Вулфенден – погиб в результате катастрофы планера. 3. Ноябрь 1982 года. Эрнст Броквей – покончил жизнь самоубийством. 4. 1983 год. Стефен Дринкуотер – повесился. 5. Апрель 1983 года. Полковник Энтони Годли – пропал без вести, объявлен умершим. 6. Апрель 1984 года. Джордж Фрэнкс – повесился. 7. 1985 год. Стивен Оук – повесился. 8. Ноябрь 1985 года. Джонатан Уош – покончил жизнь самоубийством, бросившись с высотного дома. 9. 1986 год. Доктор Джон Бриттан – покончил жизнь самоубийством, отравился. 10. Октябрь 1986 года. Аршад Шариф – покончил жизнь самоубийством.

Сидя в машине, привязал конец веревки к дереву, накинул на шею петлю и

резко рванул автомобиль с места. Самоубийство произошло в Бристоле, в

ста милях от его дома в Лондоне. 11. Октябрь 1986 года. Вимал Дазибай – покончил жизнь самоубийством,

прыгнув с моста в Бристоле, в ста милях от своего дома в Лондоне. 12. Январь 1987 года. Автар Синг-Гида – пропал без вести, объявлен умершим. 13. Февраль 1987 года. Питер Пипелл – покончил жизнь самоубийством, задавлен в гараже машиной. 14. Март 1987 года. Дэвид Сэндс – покончил жизнь самоубийством, направив машину на большой скорости в здание кафе. 15. Апрель 1987 года. Марк Визнер – самоубийство в результате удушения. 16. 10 апреля 1987 года. Стюарт Гудинг – убит на Кипре. 17. 10 апреля 1987 года. Дэвид Гринхалг – упал с моста. 18. Апрель 1987 года. Шани Уоррен – утопился. 19. Май 1987 года. Майкл Бейкер – погиб в автокатастрофе. 20. Май 1988 года. Тревор Найт – покончил жизнь самоубийством. 21. Август 1988 года. Алистэр Бекем – покончил жизнь самоубийством с помощью электрического тока. 22. Август 1988 года. Бригадир Питер Ферри – покончил жизнь самоубийством с помощью электрического тока. 23. Дата неизвестна. Виктор Мор – покончил жизнь самоубийством.

Совпадения? – задался вопросом Шелдон. – Или существует заговор между

правительствами стран мира с целью скрыть правду о пришельцах от

общественности, чтобы не вызвать панику?»

Он выяснил: в ту пору в Агентстве национальной безопасности США

хранилось в секрете более ста документов, связанных с НЛО, в ЦРУ – около

пятидесяти и шесть – у директора ЦРУ.

Можно отмахнуться, дескать, Шелдон – известный конспиролог. Но о

трагической судьбе ряда американских, бразильских уфологов второй

половины ХХ века писали и другие. Например, астроном Тимоти Гуд,

консультант правительства США, автор книги «Сверхсекретно: мировая тайна

о НЛО.»

Например, шеф Института физики атмосферы Земли, профессор Джеймс

Эдвард Макдональд, изучавший «тарелочки», вдруг застрелился во время

прогулки. Хотя поводов для самоубийства не было. Астроном Моррис

Джессап, искавший разумную жизнь за пределами Земли, отравился

выхлопными газами, закрывшись в собственном авто….

Череда загадочных смертей продолжилась и в XXI веке. В ноябре 2001 г.

полицейские застрелили в собственном доме Уильяма Купера, обвинявшего

правительство США в сокрытии правды о НЛО… Список можно продолжать. Но

не буду утомлять читателей. Упомяну лишь последнюю громкую историю.

39-летний англичанин Макс Спайерс осенью 2016 г. прибыл в Польшу, выступать на симпозиуме с докладом о собственных исследованиях НЛО.

Мать получила сообщение: «Я попал в беду. Если случится

непредвиденное, ты должна расследовать это». На следующий день его труп

нашли в отеле на диване.

ОРУДУЮТ «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ»?

— Среди наших уфологов аналогичные жертвы, к сожалению, тоже есть, — говорит президент Ассоциации «Экология Непознанного» Александр Семенов, профессор Академии геополитических проблем.

– Вот Алексей Васильевич Золотов. Он первым (!) защитил кандидатскую

диссертацию по Тунгусскому метеориту. Верил, что это был инопланетный

космический корабль. Посвятил многие годы дальнейшему изучению

Тунгусского феномена и пропаганде знаний о нем. В 1995 г. Золотов был

зарезан на пороге собственной квартиры в Твери.

Альберт Иозефович Вейник, легендарный ученый. Известный советский

теплофизик, член-корреспондент Академии наук Белоруссии, доктор

технических наук, профессор. Автор 55 изобретений. Его монографии

издавали в Англии, Израиле, Китае, США, Японии…

Вейник заинтересовался полтергейстом, НЛО и другими т.н. аномальными

явлениями. Попытался объяснить их с точки зрения науки. Разработал

теорию хрононов – частиц времени, в ее обоснование провел ряд

оригинальных опытов.

Стал заявлять, что скорость света не является предельной. За что был

подвергнут остракизму со стороны коллег–ученых. Его книги жгли во дворе

Белорусской Академии наук. От него отвернулись даже близкие люди. В

ноябре 1996 г. в Минске погиб при загадочных обстоятельствах, не

раскрытых до сих пор. То ли убили, то ли машина сбила…

В этом списке и мой друг Олег Юрьевич Вакуловский, известный журналист.

— Помню. Один из создателей популярнейшей в перестройку телепрограммы «Взгляд», вел первые выпуски с Листьевым, Любимовым.

— Потом Олег пошел своим путем, вел радио и телепрограммы, в которых

были и сюжеты различных «анормальных» явлений — «Отдел Х», «По ту

сторону» и др. Написал совместно с Еленой Хангой роман «Третье

пророчество». Снял несколько серий очень интересного, пионерского в то

время фильма «НЛО. Русская версия».

Мы с ним сотрудничали 10 лет. Олег и обратил внимание, что стоило ему

творчески, как сценаристу и режиссеру, всерьез заниматься

«тарелочками», поработать со мной, сразу начинались проблемы. То развод,

то конфликты на работе… Или купил новый джип и тут же попал в жуткую

аварию: авто всмятку, сам вылетел через лобовое стекло и… ни одной

царапины. Крепкий мужчина в возрасте расцвета сил, а умер в 48. Тромб

закупорил артерию.

Были у меня и другие странные потери друзей, коллег, партнеров. О

безвременном уходе знаковых фигур отечественной уфологии Юрия Смирнова,

Андрея Склярова, Вадима Черноброва и почти совпавшей с ним по времени

смерти уважаемого энтузиаста изучения НЛО летчика-космонавта Георгия

Михайловича Гречко «Комсомолка» недавно подробно писала.

Об уходе Вадима Александровича хочу сказать особо и поклониться его

светлой памяти. Вадим совершил подвиг! Зная о своем заболевании, он

упорно, с огромной выдержкой продолжал работу Объединения «Космопоиск».

За много лет упорного организаторского, научного, экспедиционного,

пропагандистского труда создал слаженную систему сбора информации и

проведения различных исследований не только в стране, но и в ближнем,

дальнем зарубежье. Систему! Это во-первых.

А во-вторых, он приобщил сотни, возможно, тысячи молодых людей к

естественнонаучному поиску новых знаний, к прекрасному чувству

любопытства, интереса к тайнам устройства нашего мира. Он оторвал их,

возможно, от компьютерной, наркотической и иной самостной,

бесперспективной зависимости. С огромным же научно-исследовательским

наследием Черноброва, думаю, еще очень долго смогут и будут работать

специалисты.

— А загадочные самоубийства в ваших кругах были, как в «Списке Шелдона?

— Почти нет. У русского человека в безысходной ситуации есть иное, чем петля, «спасительное» средство.

— Алкоголь?

— Именно. Многих он сгубил. По этическим соображениям не буду называть имена.

— Александр Евгеньевич, вы более сорока лет «в теме». Кто

ликвидирует ваших коллег на планете? Может, действительно был прав Сидни

Шелдон, намекавший на заговор правительств?

— Умоляю вас¸ какой заговор? Да, когда таинственно гибнут, например,

иранские физики, занятые ядерной программой, можно подозревать

спецслужбы Израиля, США, которые не хотят, чтобы Иран обладал атомным

оружием. Но безобидные искатели «летающих тарелок», поверьте, не владеют

секретами государственной важности, ради которых их надо убивать.

— А как вам версия «убийц-гуманоидов»?

— Есть и такая. Связана с феноменом «MeninBlack» — «люди в черном».

— Вы про Уилла Смита и Томми Ли Джонса из голливудской фантастической саги об инопланетянах на Земле?

— Первый фильм «Люди в черном» появился в 1997 году. А феномен

«MeninBlack» возник еще в начале 60-х. Правительство США поручило тогда

ученому астрофизику Джозефу Аллену Хайнеку организовать подконтрольную

властям гражданскую систему сбора наблюдательных данных о НЛО.

Он серьезно подошел к делу. По всей стране создал группы экспертов,

имевших при себе документ, схожий с удостоверениями ФБР. И когда

разносилась молва: «что-то где-то пролетело, приземлилось» и пр., агенты

Хайнека тут же появлялись, опрашивали свидетелей. Так был создан

обширный банк гражданских данных США.

Тогда же, говорят, к очевидцам «тарелок» стала являться странная

троица в черных костюмах или темной униформе. На вид – горцы, смуглые, с

орлиными носами, сросшимися на переносице густыми бровями,

механическими голосами. Подчас двигались как биороботы. Эта троица

предупреждала свидетелей держать язык за зубами.

И многие действительно молчали, когда их опрашивали агенты Хайнека.

Но странные «люди в черном» злодеяний каких-то вроде и не делали, разве

что пугали. А потом и вовсе исчезли. И всплыли только в Голливуде в

конце ХХ века уже в виде парочки секретных правительственных агентов. И

были ли они вообще?

НЕЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ЭНЕРГЕТИКА

— Но кто-то же толкает серьезных уфологов в петлю?! В «Списке Шелдона» — реальные люди.

— Разгадку может приблизить история людей, «соскочивших с темы».

— Интересно, интересно…

— Назову Сергея Георгиевича Азадова. Замечательный человек, ведущий

среднеазиатский уфолог! Жил в Ташкенте, по теме НЛО был лично знаком с

президентом Каримовым. Серьезными исследованиями занимался. Организовал

экспедицию в Зарафшанскую полупустыню при поддержке правительства и

нашел там интересные древние наскальные рисунки, неизвестные науке.

Как-то прилетела к нему съемочная бригада из Москвы.

Он их отвез на место так называемой посадки НЛО — загадочного пятна

на земле в районе Зарафшана. Пока его снимали, минут 20 провел в центре

этого пятна. Вернувшись в Ташкент, стал слышать собственный голос как

птичий клекот. Резко потерял 15 кг, стал похож на старика. Совсем

собрался помирать.

Так продолжалось три года, потом вроде отпустило. Но после этого

Сергей покончил с исследованиями непознанного, уехал в Германию к

дочери. Жив-здоров, ведет размеренный образ жизни «бюргера». Больше

«летающими тарелками» не занимается.

Второй случай еще невероятнее. В нашу Ассоциацию «Экология

Непознанного» пришла помогать женщина, ранее работавшая в журнале «Наука

и жизнь».

— Серьезное издание. Его возглавлял десятки лет отец моего коллеги по «Комсомолке» Володи Лаговского, легендарный человек.

— И женщина совершенно адекватная, научно образованная. Назовем ее

Нина Степановна. Когда она всерьез окунулась в проблематику НЛО, стала

встречаться с уфологами, у нее появилось… ПЯТЬ внутренних голосов.

Первый советовал бытовые вещи типа, утром тапочки надень, чайник

поставь, переходи дорогу на зеленый светофор. Последний вещал о тайнах

мироздания, как Вселенная возникла, а вот средний голосом Михаила

Сергеевича Горбачева склонял к сожительству.

— Ха-ха-ха!!! Вы серьезно?

— Вам, Евгений, смешно, а для Нины Степановны это стало трагедией. Пришлось ей уйти из нашей Ассоциации.

Похожая история с доктором технических наук, профессором Рэмом

Геннадьевичем Варламовым, корифеем уфологии из когорты астронома Феликса

Зигеля. Параллельно основной работе еще в 1974 г. активно занялся

изучением проблемы НЛО.

Хотя тогда в СССР тема была полузапретной, участвовал в весьма

серьезных работах. Изучал места посадок НЛО в Подмосковье, изобрел серию

приборов для обследования этих зон. Умер в 2001 г. в возрасте 77 лет.

Но в конце жизни сжег все свои архивы, почувствовав в феномене НЛО нечто

нечеловеческое. Трудно сформулировать это понятие.

— Давайте скажем прямо, Александр Евгеньевич – дьявольщина! Не зря церковники называют ваших гуманоидов бесами, нечистой силой.

— Нельзя так прямолинейно. Поясню на случае из личной практики.

Приехали мы зимой в Новосибирск к Влаилю Петровичу Казначееву, идейному

вдохновителю создания «Экологии Непознанного». Легендарная, выдающаяся

личность! Академик Большой и медицинской Академий СССР и РФ, доктор

медицинских наук, биофизик, эколог, создатель Сибирского отделения

Академии медицинских наук.

Ученый с мировым именем. Много занимался и Непознанным, опыты

потрясающие проводил. К сожалению, умер два года назад, в 90. В своем

Институте клинической и экспериментальной медицины Влаиль Петрович с

удовольствием демонстрировал нам зеркала Козырева, лазерные «шатры»,

другие закрома естествознания.

Вижу в подвале аквариум с амурским полозом. Оказывается, он служил

живым детектором, ползал вдоль силовых линий магнитного поля в

гипомагнитной камере. В помещении холодно, полоз неподвижный, словно сук

дерева. С разрешения сотрудников института взял его на руки, я же в

детстве змееловом мечтал стать.

Почувствовав тепло моего тела, полоз зашевелился, потом хвостом меня

стал обвивать. Я не боялся нисколечко, он же не ядовитый. И вдруг

почувствовал странную энергию, идущую все сильнее от этой крупной змеи.

Описать ее не могу, не могу сказать, плохая она или хорошая. Но с тех

пор я понял, что такое нечеловеческая энергетика.

Нечто подобное, похожее, исходит от НЛО и негативно воздействует на

психику и здоровье прежде всего эмоционально возбудимых, увлеченных,

творческих людей, к примеру, типа Олега Вакуловского, Нины Степановны. А

также, возможно, и на контактирующих с ними людей… Наверное, это

относилось и к героям «Списка Шелдона». Отсюда — неприятности,

самоубийства, загадочные смерти.

— Давно знаю вас, Александр Евгеньевич. В отличие от иных

фанатов уфологии вы всегда спокойны, рассудительны, не загораетесь в

разговорах о Неведомом. Способ самозащиты?

— Стал таким на основе собственного, далеко не безоблачного,

многолетнего опыта. Причем, в основном общественного и медийного… Для

менее опытных в этой комплексной проблематике исследователей или просто

интересующихся есть, похоже, единственный способ уменьшить негативное

воздействие этой нечеловеческой энергии, нейтрализовать ее — обращение к

Богу, к высшему Разуму, молитва. К какой бы вере человек ни относился.

Нисколько не шучу. Недаром Альберт Вейник в конце жизни крестился,

взял православное имя Виктор. В религию ушли и Рэм Варламов,

испугавшийся нечеловеческой энергетики НЛО, и Нина Степановна. Кстати,

ей после этого полегчало. Во всяком случае, голос Михаила Сергеевича

больше к сожительству не склоняет.

— А что за энергетика у «летающих тарелок», есть какие-то соображения?

— Выдающийся, на мой взгляд, американский специалист по физике

атмосферы Джеймс Мак-Кэмпбелл, сделав только одно допущение о том, что

все свидетели НЛО говорят правду, строго научно, подробно обосновал

электромагнитную природу всех проявлений «летающих тарелок» – цвет,

свет, скорость и др.

А также объяснил виды воздействий НЛО на технику, людей, природные

объекты и пр. Даже указал спектры излучений, частоты… Его монография

«Новый взгляд на феномен НЛО с точки зрения науки и здравого смысла»

вышла в свет в 70-х годах и стала настольной книгой серьезных уфологов. В

свои 43 года он делал хорошую научную карьеру, был успешен, здоров.

Найден мертвым в своем доме. То ли убит, то ли покончил с собой…

— Сами-то за сорок лет встречались с «тарелками»?

— Всего один раз. Лет десять назад. Совершенно невпечатляющий

«огонечек», медленно летел по синусоиде без всяких звуков, эффектов.

Абсолютно точно — не самолет, шар и пр. Его отчетливо видели и другие.

Повезло. Это было наблюдение первого типа – самое дальнее. Близкие

встречи с НЛО небезопасны для здоровья…

— А зачем тогда занимаетесь ими?

— В «Экологии Непознанного» мы рассматриваем и изучаем не только,

вернее, не столько НЛО, гуманоидов и другие необъяснимые пока феномены,

сколько неординарные научно-технические идеи, концепции, предложения и

проекты. Ради человеческого знания и использования в интересах всей

земной цивилизации.

ДОСЬЕ

Александр Евгеньевич Семёнов, 68 лет. Закончил МВТУ им.

Н.Э.Баумана, работает в системе оборонно-промышленного комплекса. Начал

заниматься уфологией в составе исследовательской группы Зигеля-Кузовкина

в 1976 г. Президент Ассоциации «Экология Непознанного». Профессор

Академии геополитических проблем. Организатор и ведущий около 50

международных научно-общественных конференций «Зигелевские Чтения».

Участник многих радио и телепередач. За личный творческий вклад в

реализацию космических программ и проектов награжден Федеральным

космическим агентством РФ «Знаком Королева».