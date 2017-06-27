В Краснодарском крае высадился инопланетный десант

«По словам заявителя, он видел космический корабль, из которого вышли семиметровые гуманоиды. По прибытию сотрудников полиции, с мужчиной в поле никого обнаружено не было», — уточнили в ведомстве.

При этом, как сообщили в ГУ МВД, свидетель происшествия был в адекватном состоянии, без признаков опьянения.