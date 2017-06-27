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В Краснодарском крае высадился инопланетный десант
27.06.2017 НЛО
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О том, что в лесу между поселком и районом Витаминкомбината инопланетные корабли высадили десант, в полицию сообщил 59-летний местный житель. Сотрудники полиции проверили информацию о приземлении космических кораблей около поселка Водники в Краснодаре, но следов инопланетян не нашли, сообщили в ГУ МВД России по Краснодарскому краю. :
«По словам заявителя, он видел космический корабль, из которого вышли семиметровые гуманоиды. По прибытию сотрудников полиции, с мужчиной в поле никого обнаружено не было», — уточнили в ведомстве.
При этом, как сообщили в ГУ МВД, свидетель происшествия был в адекватном состоянии, без признаков опьянения.
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