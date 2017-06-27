Российский исследователь нашел на снимках Антарктиды «вход в бункер Гитлера»

Российский исследователь-энтузиаст, радиолюбитель и уфолог из Нижнего Тагила Валентин Дегтярев уверен, что обнаружил в Антарктиде вход в тайный бункер нацистов. Об этом он написал в своем блоге .

Так, воспользовавшись сервисом Google Earth, Дягтерев обнаружил на спутниковых фотографиях пещеру в области Земли Королевы Мод. По мнению исследователя, в действительности это вход в «последний форпост Гитлера».

— Еще в 30-е годы немцы активно исследовали Антарктиду. Для этого были изготовлены самые большие в мире субмарины, рассказывает радиолюбитель. — И именно они вывезли в Антарктиду огромное количество грузов. А так же 11 000 заключенных концлагерей, — комментирует свое открытие Дегтярев. :

— Следы многих просто затерялись после войны. К сожалению никаких подземных входов найдено так и не было. А Новая Швабия осталась невнятной легендой. Но дело в том, что лёд в Антарктиде стал стремительно таять. И вот в горной вершине, закрытой от посторонних глаз до 2000 года, появилась значительная проталина. И пещера стала видна на спутниковом снимке. Дело, почти, сенсационное. Что там в глубине этой пещеры никто не знает. А там может быть все,что угодно. Осталось только найти того кто это захочет проверить на месте. Координаты находки даю тут: 71°58'35.90"S,8°50'57.34"E.

Ранее Дегтерев уже делал «сенсационные открытия». Так, изучая снимки Антарктиды в Google Maps, он обнаружил неподалеку от Южного полюса неизвестный предмет огромных размеров, который, по его мнению, может быть «звездолетом» пришельцев. А недавно он нашел множество НЛО на снимках Луны, сделанных во время миссий программы "Аполлон".