Высокое черное существо бродило вокруг дома супругов в Оклахоме и сильно напугало их

Исследователь паранормальных явлений Лон Стриклер 14 июня 2017 года получил письмо от супружеской пары из Оклахомы, сообщавшей о странной активности вокруг своего дома, которая продолжается на протяжении 2-х последних недель.

У высокого существа была удлиненная морда, заостренные уши и желтые глаза. Оборотень?

Супруги, прожившие около 30 лет в доме, расположенном в лесной зоне на юго-востоке североамериканского штата Оклахома в нескольких километрах от города Талиайна, раньше не замечали ничего необычного. Однако странные события, которые стали происходить с начала июня этого года, встревожили их не на шутку.

1 июня около девяти часов вечера хозяйка дома, проводив мужа на работу, читала на заднем крыльце газету, когда со стороны озера, расположенного в 200-х метрах от дома, услышала страшный пронзительный визг. Не вставая со стула, она посмотрела в сторону леса, откуда через несколько минут донеслись звуки тяжелых шагов.

«Я слышала, что кто-то шагал на двух ногах. Но было уже темно, и я ничего не смогла увидеть. Неожиданно из леса вырвались три оленя и пробежали рядом с домом».

Женщина подумала, что это животные подняли такой шум, поэтому встала и ушла в дом.

После той ночи визжащие звуки слышались еще несколько раз. Но даже хозяин дома, будучи заядлым охотником, так и не смог определить их происхождение. Вечером 13 июня хозяйка как обычно проводила мужа на работу, а затем, сидя на крыльце, разговорилась с дочерью по телефону.

«Весь вечер меня не покидало странное чувство, и я все время смотрела в сторону леса. Я уже собиралась встать и уйти в дом после окончания разговора, когда заметила, что из леса прямо на меня смотрят два ярко-желтых глаза».

Когда женщина сообразила, что глаза светятся на высоте около 2-х метров над землей, она вбежала в дом и быстро заперла дверь. Потом она выключила лампу внутри, но оставила свет на крыльце.

«Я выглянула из окна, я увидела высокую темную фигуру, стоящую в глубине двора. Глаза по-прежнему светились очень ярко и смотрели в мою сторону. Когда мои глаза привыкли к темноте, я рассмотрела длинные толстые руки с пальцами и длинными ногтями, удлиненную морду и длинные заостренные уши».

Даже после того, как существо убежало в лес, хозяйка дома не могла унять нервную дрожь. Она позвонила дочери и попросила ее приехать вместе со своим мужем.

«На следующее утро, я рассказала мужу все, что видела. Он верит в духов животных, но даже его это смутило. Он сказал мне, что, возможно, это «злой дух», и если мы будем игнорировать его, он не побеспокоит нас».

Женщина уверена, что видела не призрачное, а совершенно реальное существо, напоминающее огромного черного волка, стоящего на двух ногах.

Лон Стриклер на следующий же день созвонился с супругами и попытался выяснить, видели они следы на кромке леса, в том месте, где стояла страшная фигура. Но женщина ответила, что не смогла найти никаких следов или других доказательств. Она лишь добавила, что вчера ночью снова слышала пронзительный визг.

Хозяин дома попытался связаться с властями, но, по всей видимости, они отказались давать ему какую-либо информацию. Соседи также не заметили ничего необычного, но они уже пожилые люди и редко выходят из дома. Что ж, остается только ждать продолжения этой истории…