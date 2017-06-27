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Наводнения в Чили оставили без крова тысячи людей

27.06.2017 Интересное в мире   Нет комментариев

Наводнения в Чили оставили без крова тысячи людей

Четыре человека погибли, около трех тысяч остались без крова в результате проливных дождей и наводнений, обрушившихся на центральные и южные районы Чили, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на местные власти.  
По информации агентства, на юге страны, где наблюдаются масштабные разливы рек, около 34 тысяч человек остались без электричества. Ливни начались в Чили в ночь с четверга на пятницу. Местные власти продолжают следить за ситуацией.
Наводнения в Чили оставили без крова тысячи людей
Наводнения в Чили оставили без крова тысячи людей
Наводнения в Чили оставили без крова тысячи людей
Наводнения в Чили оставили без крова тысячи людей
Наводнения в Чили оставили без крова тысячи людей
Наводнения в Чили оставили без крова тысячи людей
Наводнения в Чили оставили без крова тысячи людей
Наводнения в Чили оставили без крова тысячи людей

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Метки:  наводнения, оставили, тысячи

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