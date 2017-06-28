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Немецкие ученые представили новое биотопливо

28.06.2017 Что от нас скрывали   Нет комментариев

Немецкие ученые представили новое биотопливо

Новый способ очистить биотопливо для того, чтобы его можно было использовать в стандартных дизельных автомобильных двигателях, мог бы сделать альтернативное топливо более популярным и востребованным. 
Биотопливо, сделанное из растительного материала, вполне может стать более экологичной альтернативой топливу, созданному из нефти.  Сегодня в Европейском Союзе (EU) коммерческое топливо должно содержать биотопливо как минимум на 7 процентов. Так правительства европейских стран пытаются постепенно перевести производителей и потребителей топлива на его экологичную версию. Однако есть небольшое но…
Все дело в том, что молекулярный состав обычного топлива и биотоплива разный. Это значит, что они закипают при разных температурах, поэтому смешение двух этих видов топлива часто приводит к серьезным проблемам.
Благодаря ученым из Германии эту проблему практически удалось решить. Ученые нашли способ преобразовать химикаты, полученные из растений в биотопливо, которые полностью отвечают всем нормам EN 590, установленным Европейским Комитетом по Стандартизации, по коммерческому топливу, созданному в ЕС. Новое биотопливо может быть запросто добавлено в обычное топливо, при этом температура закипания у них будет одинакова.
Новинка порадовала своей совместимостью практически со всеми видами современного автомобильного топлива.

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Метки:  биотопливо, Немецкие, представили, Ученые

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