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В главной догме молекулярной биологии обнаружена ошибка

28.06.2017 Что от нас скрывали   Нет комментариев

В главной догме молекулярной биологии обнаружена ошибка

Российские биологи обнаружили, что триада «ДНК — РНК — белок», краеугольный камень современных представлений о работе клеток, взаимодействует не так, как считали ученые последние 50 лет, говорится в статье, опубликованной в журнале Scientific Reports. 
«Когда ученые обнаружили, что эукариотические гены могут подвергаться альтернативному сплайсингу, то предположили, что за счет этого процесса ген может кодировать огромное количество разнообразных белков. Отчасти это верно: в любом организме есть гены, которые кодируют множество разных белковых изоформ. Но мы показали, что в целом это не так», — рассказывает Игорь Фесенко из Института биоорганической химии РАН в Москве.
Основой современных представлений о том, как функционируют клетки, является так называемая главная догма молекулярной биологии. Она представляет собой набор принципов, сформулированных Фрэнсисом Криком, первооткрывателем ДНК, в 1970 году для описания того, в какую сторону может двигаться генетическая информация внутри живых организмов.
В соответствии с идеями Крика, передача информации в биологических системах носит универсальный и односторонний характер: ДНК всех живых организмов управляет формой белков и РНК, но не наоборот, и белки не могут менять структуру РНК и ДНК, а РНК может управлять формой белков, но не ДНК. Есть небольшие исключения, связанные с вирусами, но вирусы формально не являются живыми организмами, и поэтому догма для них не исполняется.
Впоследствии ученые обнаружили, что догма работает несколько сложнее для клеток человека и других многоклеточных существ — наши гены могут содержать в себе «инструкции» по синтезу не одной, а сразу нескольких белковых молекул. Когда ядро клетки считывает ДНК и формирует молекулу РНК, последняя может быть «отредактирована» клеткой несколькими способами, и из нее могут быть выброшены различные «ненужные» части. Это радикально поменяет то, как будет работать молекула белка, которую она кодирует.
Фесенко и его коллеги изучали, как происходит этот процесс, который ученые называют альтернативным сплайсингом, в клетках одного из самых примитивных и древних многоклеточных живых организмов — мхов Physcomitrella patens. 
Как рассказывает ученый, изначально его команда пыталась понять, какие функции могут исполнять альтернативные версии белков, инструкции по сборке которых есть в генах мха. Для этого они подвергали его действию различных стрессовых факторов — недостатка воды, света и нутриентов.

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В главной догме молекулярной биологии обнаружена ошибкаРоссийские ученые нашли ошибку в ключевом принципе современной молекулярной биологии
Вскоре стало понятно, что альтернативный сплайсинг влиял на поведение клеток не так сильно, как в теории, а белковое содержимое клетки зависело от изменений в структуре РНК слабее, чем ожидали ученые. Соответственно, можно говорить о том, что цепочка «ДНК — РНК — белок» нарушилась: изменения в структуре двух первых ее звеньев почти не сказались на работе последнего.
Как отмечает Фесенко, рецензенты статьи и редакторы журнала сначала предположили, что российские исследователи могли совершить ошибку при проведении масс-спектрометрического анализа. В открытие поверили только после того, как Фесенко и его коллеги построили компьютерную модель эксперимента и доказали, что клетки должны были содержать в себе в десятки раз больше «версий» белков, если бы альтернативный сплайсинг работал. 
Теперь молекулярным биологам предстоит понять, какую биологическую функцию исполняет альтернативный сплайсинг, какова роль взаимодействий между молекулами РНК в этом процессе и как все это влияет на появление новых белковых молекул в клетке.

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Метки:  биологии, Главной, молекулярной, Обнаружена, Ошибка

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