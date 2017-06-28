В главной догме молекулярной биологии обнаружена ошибка

Российские ученые нашли ошибку в ключевом принципе современной молекулярной биологии

Вскоре стало понятно, что альтернативный сплайсинг влиял на поведение клеток не так сильно, как в теории, а белковое содержимое клетки зависело от изменений в структуре РНК слабее, чем ожидали ученые. Соответственно, можно говорить о том, что цепочка «ДНК — РНК — белок» нарушилась: изменения в структуре двух первых ее звеньев почти не сказались на работе последнего.

Как отмечает Фесенко, рецензенты статьи и редакторы журнала сначала предположили, что российские исследователи могли совершить ошибку при проведении масс-спектрометрического анализа. В открытие поверили только после того, как Фесенко и его коллеги построили компьютерную модель эксперимента и доказали, что клетки должны были содержать в себе в десятки раз больше «версий» белков, если бы альтернативный сплайсинг работал.

Теперь молекулярным биологам предстоит понять, какую биологическую функцию исполняет альтернативный сплайсинг, какова роль взаимодействий между молекулами РНК в этом процессе и как все это влияет на появление новых белковых молекул в клетке.

Поделиться в соц. сетях