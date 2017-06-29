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Вымершие цивилизации в представлении художников

29.06.2017 Гипотезы   Нет комментариев

Вымершие цивилизации в представлении художников

Несмотря на то, что наш портал пишет преимущественно о науке и высоких технологиях, мы прекрасно понимаем, что в мире изобретений и открытий всегда должно оставаться место для фантазии. Американский сайт ArtStation организовал весьма интересный конкурс под названием Ancient Civilizations: Lost & Found, в рамках которого более 3500 художников со всего мира попытались представить и изобразить то, как могли бы выглядеть древние вымершие цивилизации (не обязательно существовавшие когда-либо). Некоторые конкурсные работы действительно впечатляют.
Участие в конкурсе приняли как новички, так и заслуженные профессионалы. К примеру, среди участников можно заметить людей, работавших над созданием концепт-артов в таким знаменитым игровым сериям, как Halo и Assassin’s Creed. В своих произведениях художники попытались изобразить всевозможные архитектурные строения, культурные элементы, одежду, внешность представителей вымерших цивилизаций и даже фантастических существ, когда-то обитавших на Земле. Некоторые художники даже попытались представить, что было бы, сохранись некоторые из этих цивилизаций до наших дней. Всего на конкурс прислали более 4000 работ, из которых мы попытались отобрать для вас лишь несколько наиболее ярких и выразительных, включая работы-победительницы. Остальные сотни работ доступны по этой ссылке.
Вымершие цивилизации в представлении художников
Вымершие цивилизации в представлении художников
Вымершие цивилизации в представлении художников
Вымершие цивилизации в представлении художников
Вымершие цивилизации в представлении художников
Вымершие цивилизации в представлении художников
Вымершие цивилизации в представлении художников
Вымершие цивилизации в представлении художников
Вымершие цивилизации в представлении художников
Вымершие цивилизации в представлении художников
Вымершие цивилизации в представлении художников
Вымершие цивилизации в представлении художников
Вымершие цивилизации в представлении художников
Вымершие цивилизации в представлении художников
Вымершие цивилизации в представлении художников
Вымершие цивилизации в представлении художников
Вымершие цивилизации в представлении художников
Вымершие цивилизации в представлении художников
Вымершие цивилизации в представлении художников
Вымершие цивилизации в представлении художников
Вымершие цивилизации в представлении художников
Вымершие цивилизации в представлении художников
Вымершие цивилизации в представлении художников
Вымершие цивилизации в представлении художников
Вымершие цивилизации в представлении художников
Вымершие цивилизации в представлении художников
Вымершие цивилизации в представлении художников
Вымершие цивилизации в представлении художников
Вымершие цивилизации в представлении художников
Вымершие цивилизации в представлении художников
Вымершие цивилизации в представлении художников
Вымершие цивилизации в представлении художников
Вымершие цивилизации в представлении художников
Вымершие цивилизации в представлении художников
Вымершие цивилизации в представлении художников
Вымершие цивилизации в представлении художников

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Метки:  Вымершие, представлении, художников, цивилизации

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