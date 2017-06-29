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Планета Х ранее могла быть экзопланетой
29.06.2017 Части света
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Астрономы из Швеции и Франции показали, что планета Х (кандидат в
недавно открытую девятую планету Солнечной системы) ранее могла быть
экзопланетой, которую Солнце захватило у соседней звезды. Посвященный
исследованию препринт авторы разместили на сайте arXiv.org и направили на публикацию в Monthly Notices of the Royal Astronomical Society Letters. :
В
своей работе ученые рассмотрели сценарий, согласно которому планета Х
была захвачена Солнцем от другой звезды в своем кластере рождения. В
этом подходе Солнце первоначально располагается в группировке из
нескольких тысяч молодых звезд, между которыми с низкими скоростями
(около километра в секунду) перемещаются несколько планет (или
экзопланет).
Сценарий предполагает одновременное выполнение трех
условий. Во-первых, захват Солнцем планеты Х должен произойти на
расстоянии около 150 астрономических единиц от него (чтобы избежать
возмущений со стороны пояса Койпера). Во-вторых, экзопланета должна
вращаться вокруг другой звезды в кластере на большом удалении от нее (от
ста астрономических единиц). Это позволило бы Солнцу преодолеть влияние
на будущую планету Х ее первого светила.
Третье условие
предполагает, что после захвата Солнцем экзопланеты удается примерно
воспроизвести текущую динамическую конфигурацию Солнечной системы. В
проведенном в рамках задачи N тел моделировании астрономы показали, что
все три условия могут выполняться, и экзопланета может быть захвачена
Солнцем у другой звезды на современную гелиоцентрическую орбиту.
Астрономы
полагают, что фаза кластера может длится около ста миллионов лет, и
этого времени достаточно для распределения массивных и удаленных от
светил планет (наподобие Нептуна) между самыми тяжелыми звездами.
Подобным образом, по мнению ученых, может быть объяснена природа многих
транснептуновых объектов в поясе Койпера (то есть расположенных на
расстоянии от 30 до 55 астрономических единиц от Солнца).
Ранее
астрономы сообщили об обнаружении за пределами орбиты Плутона кандидата в
девятую планету Солнечной системы. Она представляет собой объект
размером с Нептун, в десять раз тяжелее Земли и находится от Солнца на
максимальном расстоянии 600-1200 астрономических единиц.
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