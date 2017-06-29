Планета Х ранее могла быть экзопланетой

В

своей работе ученые рассмотрели сценарий, согласно которому планета Х

была захвачена Солнцем от другой звезды в своем кластере рождения. В

этом подходе Солнце первоначально располагается в группировке из

нескольких тысяч молодых звезд, между которыми с низкими скоростями

(около километра в секунду) перемещаются несколько планет (или

экзопланет).

Сценарий предполагает одновременное выполнение трех

условий. Во-первых, захват Солнцем планеты Х должен произойти на

расстоянии около 150 астрономических единиц от него (чтобы избежать

возмущений со стороны пояса Койпера). Во-вторых, экзопланета должна

вращаться вокруг другой звезды в кластере на большом удалении от нее (от

ста астрономических единиц). Это позволило бы Солнцу преодолеть влияние

на будущую планету Х ее первого светила.

Третье условие

предполагает, что после захвата Солнцем экзопланеты удается примерно

воспроизвести текущую динамическую конфигурацию Солнечной системы. В

проведенном в рамках задачи N тел моделировании астрономы показали, что

все три условия могут выполняться, и экзопланета может быть захвачена

Солнцем у другой звезды на современную гелиоцентрическую орбиту.

Астрономы

полагают, что фаза кластера может длится около ста миллионов лет, и

этого времени достаточно для распределения массивных и удаленных от

светил планет (наподобие Нептуна) между самыми тяжелыми звездами.

Подобным образом, по мнению ученых, может быть объяснена природа многих

транснептуновых объектов в поясе Койпера (то есть расположенных на

расстоянии от 30 до 55 астрономических единиц от Солнца).

Ранее

астрономы сообщили об обнаружении за пределами орбиты Плутона кандидата в

девятую планету Солнечной системы. Она представляет собой объект

размером с Нептун, в десять раз тяжелее Земли и находится от Солнца на

максимальном расстоянии 600-1200 астрономических единиц.