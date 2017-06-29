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Над Нидерландами и Бельгией наблюдали полет яркого метеора

29.06.2017 Части света   Нет комментариев


Яркий огненный шар в небе в ночь на субботу, 26 марта, наблюдали жители Нидерландов, Бельгии, Великобритании и северной части Франции,
сообщает Международная метеорная организация (IMO).

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Над Нидерландами и Бельгией наблюдали полет яркого метеора

В организацию поступило более 50 сообщений о «небесном страннике». По словам большинства очевидцев, метеор был ярко-синего цвета. Некоторые полагают, что он отсвечивал зеленым цветом. Небесное тело наблюдалось около двух секунд, а затем взорвалось.

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Метки:  Бельгией, метеора, наблюдали, Нидерландами, яркого

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