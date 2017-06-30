Опубликовано интервью очевидца «Розуэлльского инцидента»

Скептики уверяют, что в пустыне Нью-Мексико всего лишь упал метеозонд или аэростат. Последний раз официальное расследование инцидента было проведено в 1994 году по просьбе депутата конгресса США от штата Нью-Мексико. Сопоставление всей полученной информации позволило комиссии сделать вывод, что найденный в Розуэлле объект скорее всего был устройством от одной из связок воздушных шаров «Проекта Могул» (секретным проектом Военно-воздушных сил США, связанным с использованием микрофонов на летающих на большой высоте воздушных шарах).

Уфологи, естественно, с таким выводом не согласились. По их мнению в Нью-Мексико упал корабль инопланетян и их техника, тела погибших пилотов (а также некоторые выжившие члены экипажа) попали в руки американского правительства, которое все эти годы скрывает правду и на основе инопланетных технологий создает свои секретные военные самолеты.

В интервью, которое британская газета описывает, как опубликованное впервые, бывший помощник шерифа Чарльз Фогус подробно рассказывает о том, что они (с шерифом Слотером) увидели на месте происшествия. Неопознанный объект упал рядом с руслом реки и Слотер с Фогусом из штата Техас узнали о происшествии из переговоров полицейского радио. Они решили поехать туда, хотя это было не очень близко от них, в соседнем штате.

— Когда мы добрались до места, там было множество военных. Они тащили крупное существо… Эти тела были ростом около 5 футов (1,5 м), я видел их руки и ноги, они были похожи на человеческие. Их кожа была коричневатого цвета, словно они очень долго были на солнце и сильно загорели. Там было очень много военных, человек триста или четыреста. Мы видели как они переносили тела из каньона и складывали их в грузовики.

На вопрос, видели ли они головы пришельцев, Фогус ответил, что их головы были накрыты:

— Они были накрыты, но было видно их глаза. Они были такими, какими показывают по телевизору.

Потом Фогус рассуждает вслух о том, что он видел.

— Великий Отец не просто создал нашу планету, он создал их тоже на их планетах точно также как нас на нашей. И они умнее нас.

По словам Фогуса примерно через 20 минут после того как они пришли туда, к ним подошли и попросили покинуть это место.

Интервью с уже престарелым Чарльзом Фогусом было записано частным детективом Дианой Шорт из Лос-Анджелеса в 1999 году. Диана спрашивала Фогуса, хорошо ли он помнит те события, которые произошли 52 года назад и Фогус ответил, что помнит их очень ясно.

Потом Диана попросила его нарисовать как выглядел упавший НЛО, но у Фогуса была повреждена рука и он попросил Диану саму нарисовать по его описаниям. Согласно результату, объект выглядел как перевернутое блюдце и был почти круглым сверху.

Фогус рассказал, что у него было не очень хорошее зрение, но он хорошо видел этот объект сверху с вершины холма лежащим внизу. Диаметр объекта был около 100 футов (30 метров).