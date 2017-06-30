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Наводнение в Нигере
30.06.2017 Интересное в мире
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Наводнение, вызванное проливными дождями на юго-западе Нигера, стало причиной гибели как минимум 16 человек, еще около 4800 пострадали. :
По данным правительства Нигера, проливные дожди обрушились на юго-запад страны 13 и 14 июня. В результате наводнения пострадало большое количество сельхозугодий, повреждены объекты инфраструктуры. Также была прекращена работа национальной радиовещательной станции.
Сложная ситуация из-за наводнения сложилась в столице страны Ниамее. Здесь во время стихийного бедствия погибли 11 человек, в том числе девять детей — таковы данные представительства Управления по координации гуманитарной деятельности ООН в Нигере.
В результате наводнения были повреждены почти 700 домов, серьезно пострадали 4800 человек. Многие из них остались без имущества и крыши над головой.
Правительством Нигера приняты меры для борьбы с последствиями удара стихии.
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