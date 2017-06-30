Наводнение в Нигере

По данным правительства Нигера, проливные дожди обрушились на юго-запад страны 13 и 14 июня. В результате наводнения пострадало большое количество сельхозугодий, повреждены объекты инфраструктуры. Также была прекращена работа национальной радиовещательной станции.

Сложная ситуация из-за наводнения сложилась в столице страны Ниамее. Здесь во время стихийного бедствия погибли 11 человек, в том числе девять детей — таковы данные представительства Управления по координации гуманитарной деятельности ООН в Нигере.

В результате наводнения были повреждены почти 700 домов, серьезно пострадали 4800 человек. Многие из них остались без имущества и крыши над головой.

Правительством Нигера приняты меры для борьбы с последствиями удара стихии.