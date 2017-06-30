Наводнение в Китае



С 13 июня на Гуанси-Чжуанский автономный район на юге Китая обрушились продолжительные проливные дожди, что вызвало наводнения в 29 уездах, административно подчиненных девяти городам. В результате пострадало свыше 220 тыс. человек, двое погибли.

По данным местного Управления гражданской администрации, в безопасные районы было экстренно эвакуировано 1003 человека. Кроме того, было затоплено 14,35 тыс. га сельхозугодий, урожай полностью уничтожен на 1,5 тыс. га полей.



В эти дни провинция Гуандун, которая соседствует с Гуанси, также оказалась в плену водной стихии. Количество страдающих от паводков жителей Гуандуна достигло 74 тыс. человек.