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Загадки человечества

01.07.2017 Что от нас скрывали   Нет комментариев


Уфологи нашли причину плохой погоды в России. Как корабли вызывают дождь над Москвой и почему американские уфологи ищут встречи с инопланетянами в нашей стране;
— Похороните меня в космосе. В сфере ритуальных услуг случился настоящий переворот. Сколько стоит отправить в космический полёт человеческий прах. Самые безумные предложения сферы ритуальных услуг;
— Малазийские йети. После серии землетрясений в горах неизвестные человечеству существа вышли к людям. Кто это? Неизученный вид животных или параллельная ветвь в развитии человечества?;
— Рискованный эксперимент с эликсиром вечной молодости. Омомлаживать в XXI веке надо не кожу, а гены. К чему привели первые генетические эксперименты над людьми;
— Мир перевернётся с ног на голову. В ближайшие 3 года нашу планету ждёт смена магнитных полюсов;
— Сенсационная находка. Археологи утверждают, что нашли неизвестную могилу Христа. Семейный склеп в котором рядом с Иисусом покоится его семья

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Метки:  Загадки, человечества

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