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Петроглифы Алтая. Урочище Калбак-Таш

01.07.2017 Что от нас скрывали   Нет комментариев

Петроглифы Алтая. Урочище Калбак-Таш

Бом Калбак-Таш (Ялбак-Таш), с алтайского «плоский камень» — археологический комплекс на 723 км Чуйского тракта на правом берегу реки Чуя, в 10 км от места впадения ее в Катунь. Калбак-Таш — самая знаменитая писаница Горного Алтая, на плоских скалах бома собрана коллекция порядка 3000 наскальных изображений от эпохи неолита (6-4 тыс. лет до н.э.) до древнетюркской эпохи (1000-700 лет до н.э.).

Петроглифы в комплексе Калбак-Таш можно разделить на несколько эпох:

Эпоха неолита (6-4 тыс. лет до н.э.) — крупные фигуры животных, таких как олени и козлы, верблюды.

Эпоха энеолита-бронзы (3-1 тыс. лет до н.э.), самая большая группа рисунков — мужские и женские фигуры, колесницы и телеги запряженные вьючными быками, погонщики и воины, странные хищники и домашние животные.

Скифская эпоха (VIII-III вв. до н.э.) — петроглифы со сценами охоты на оленей, а так же многочисленных животных — козлы, волки-собаки, кошачьи хищники, маралы.

Древнетюркская эпоха (VII-X в. до н.э.) — сцены охоты, интересны изображения диких быков и медведей. К этому же времени относятся и древнетюркские рунические надписи.

Если внимательно рассматривать наскальные рисунки, то можно увидеть различные интересные сценки из жизни древних людей. Кроме того, есть очень загадочные рисунки объектов, напоминающих космические корабли, люди в скафандрах, «пришельцы» с необычным строением тела и необычные животные. Интересно, что подобные рисунки странных зверей были найдены по всей центральной Азии, в Пакистане и Монголии.

Петроглифы Алтая. Урочище Калбак-Таш

Петроглифы Алтая. Урочище Калбак-Таш

Петроглифы Алтая. Урочище Калбак-Таш

Петроглифы Алтая. Урочище Калбак-Таш

Петроглифы Алтая. Урочище Калбак-Таш

Петроглифы Алтая. Урочище Калбак-Таш

Петроглифы Алтая. Урочище Калбак-Таш

Петроглифы Алтая. Урочище Калбак-Таш

Петроглифы Алтая. Урочище Калбак-Таш

Петроглифы Алтая. Урочище Калбак-Таш

Петроглифы Алтая. Урочище Калбак-Таш

Петроглифы Алтая. Урочище Калбак-Таш

Петроглифы Алтая. Урочище Калбак-Таш

Петроглифы Алтая. Урочище Калбак-Таш

Петроглифы Алтая. Урочище Калбак-Таш

Петроглифы Алтая. Урочище Калбак-Таш

:

Петроглифы Алтая. Урочище Калбак-Таш

Петроглифы Алтая. Урочище Калбак-Таш

Петроглифы Алтая. Урочище Калбак-Таш

Петроглифы Алтая. Урочище Калбак-Таш

Петроглифы Алтая. Урочище Калбак-Таш

Петроглифы Алтая. Урочище Калбак-Таш

Петроглифы Алтая. Урочище Калбак-Таш

Петроглифы Алтая. Урочище Калбак-Таш

Петроглифы Алтая. Урочище Калбак-Таш

Петроглифы Алтая. Урочище Калбак-Таш

Петроглифы Алтая. Урочище Калбак-Таш

Петроглифы Алтая. Урочище Калбак-Таш

Петроглифы Алтая. Урочище Калбак-Таш

Петроглифы Алтая. Урочище Калбак-Таш

Петроглифы Алтая. Урочище Калбак-Таш

Петроглифы Алтая. Урочище Калбак-Таш

Петроглифы Алтая. Урочище Калбак-Таш

Петроглифы Алтая. Урочище Калбак-Таш

Петроглифы Алтая. Урочище Калбак-Таш

Петроглифы Алтая. Урочище Калбак-Таш

Петроглифы Алтая. Урочище Калбак-Таш

Петроглифы Алтая. Урочище Калбак-Таш

Петроглифы Алтая. Урочище Калбак-Таш

Петроглифы Алтая. Урочище Калбак-Таш

Петроглифы Алтая. Урочище Калбак-Таш

Петроглифы Алтая. Урочище Калбак-Таш

Петроглифы Алтая. Урочище Калбак-Таш

Петроглифы Алтая. Урочище Калбак-Таш

Петроглифы Алтая. Урочище Калбак-Таш

Петроглифы Алтая. Урочище Калбак-Таш

Петроглифы Алтая. Урочище Калбак-Таш

Петроглифы Алтая. Урочище Калбак-Таш

Петроглифы Алтая. Урочище Калбак-Таш

Петроглифы Алтая. Урочище Калбак-Таш

Это потрясающее место недавно посетил человек с нашего сайта Василий Амозов и благодаря ему мы теперь можем посмотреть на эти удивительные рисунки.

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Метки:  Калбак-Таш, петроглифы, Урочище

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