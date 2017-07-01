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Застывшая тайна планеты

01.07.2017 Что от нас скрывали   Нет комментариев


Антарктида — самый таинственный континент планеты, который таит в себе больше загадок, чем Марс. Именно Антарктида является местом геополитических «столкновений» ведущих мировых держав. Какие богатства скрыты под толщей льда? Кто готов выдвинуть свои территориальные претензии на эту территорию? Что связывает Антарктиду с Атлантидой? Монстры, обитающие в подлёдных озёрах — это фантазии мистиков или реальность? Какой катастрофой может грозить человечеству опасный вирус, затаившийся в вечной мерзлоте?

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Метки:  Застывшая, планеты

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