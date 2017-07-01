Мультивселенная: Креативная реальность?



Когда американский физик Хью Эверетт в 1959 г безуспешно пытался убедить самого Нильса Бора в правильности своей модели т.н. квантовой теории параллельных Миров, он и не подозревал – какую бурю поднимет его теория уже в новом 21-ом веке. В настоящее время его идея под названием теории Мультивселенной успешно вернулась в большую науку. Нынче квантовая физика никак не может обойтись без Мультивселенной. Не говоря уж об Эзотерике и ScFi.

Созданы вполне вменяемые модели, что все Вселенные в Мультивселенной, возникающие, как результат любого изменения квантового состояния системы и «отщепления» очередной новой Вселенной от предыдущей, остаются «связанными» т.н. волновой функцией и способны взаимодействовать. В том числе – настоящее, прошлое и будущее существуют одновременно в этой мульти системе. Волновая функция присуща любому объекту – от частиц до самих Вселенных. Включая человека, конечно. Отсюда, при наличии «Наблюдателя», возможны не только странствия во времени, а точнее, среди Параллельных Миров (туда и обратно) возможны, но и возможно взаимное влияние будущего на прошлое и настоящее. А также не исключено воздействие иных Миров на наш Мир.

Похоже, что мы живем в Мире волн (вибраций) от множества объектов из разных времен и из разных Миров. Включая разумные и не очень формы. Идеи Эверетта оказались вполне совместимы и с Голографическим Принципом Мироустройства («реинкарнации» идей Платона). Вплоть до идей знаменитой «Матрицы». А также весьма «созвучны» представлениям о многомерности нашего Мира, что уже не математическая абстракция М- струнной теории, а и продукт некоторых экспериментальных наблюдений.

Но есть ещё одна сторона представлений о Мультивселенной. На первый взгляд она имеет скорее отношение к ScFi и к Эзотерике. В настоящее время наблюдается прямо-таки «всплеск» различных научных и не очень фантастических идей о космосе и его обитателях, инопланетянах — захватчиках, космических монстрах, тревожном будущем нашей планеты, да и всей человеческой цивилизации в целом. Этот интерес подогревается бесконечными кинофильмами, сериалами и компьютерными играми на эти темы. Вроде бы ничего особенного. «Человек», наверное, с момента появления (создания?) любил, чтобы его не только смешили, но и пугали. По крайне мере – от античного театра до наших дней точно так. Но тут стоит вспомнить одно утверждение, которому почти 2500 лет: «Всё, что мы есть, и все вокруг нас есть результат наших мыслей. Ум – это всё» Будда. С чем, впрочем, более, чем согласны многие современные специалисты в квантовой физике, рассуждающие о дуализме волн и частиц, пустоте и энергии вакуума, квантовом поле и т.д. Идея, что «каждый из нас есть «сотворец» нашего Мира преследует физиков от Вольфанга Паули до Макса Тегмарка, Роджера Пенроуза и не только их. Пенроуз идет пожалуй дальше многих теоретиков. Но «ближе» к идеям Будды. По его мнению, сознание – это способность воспринимать явления «многомирово» (Мультивселенная), т.е. видеть не только то, что они есть в этом мире, но и то, чем они могли бы быть (и, может, уже существуют) в других мирах, оперировать разными их версиями и проекциями. «Со-знание», как и «смысл», это выход за предел данного, охват иного, сосуществующего или «со — возможного». (см. книгу Пенроуза: Путь к реальности, или Законы, управляющие Вселенной).

Более того, в рамках таких идей представления о том, что «мысль» может «материализовываться» уже не кажется абсурдной. А учитывая, что в бесконечности Мультивселенной может реализовываться практически любая, даже ничтожно малая, вероятность какого-то события или фантастического образа, такая идея становится вполне реальной. Фантазии «размещают» в Мультивселенной миры близкие к земному, но в которых люди и динозавры живут вместе и человек научился их использовать. В других мирах рептилоиды захватывают Землю и уничтожают человечество. Бесконечны вариации на темы звездных войн. Войны, монстры серийные убийцы, агрессия и пр. – родимые пятна нашей цивилизации? А может уже наступил момент, когда бесконечные «пассажи» на эти темы стали менять уже сам наш Мир? Может именно поэтому наблюдается рост природных катастроф, бесконечных войн, «катастроф социума» вроде терроризма и крайнего национализма? Недаром все чаще появляются «мысли» о грядущем классическом Апокалипсисе. Причем, похоже, это еще не самое худшее. Кто знает, кто знает ….

В видео предпринята попытка, представить некоторые из вышеприведённых проблем.