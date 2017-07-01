Секретные материалы. Агентство космических исследований



Илон Маск собирается лететь на Марс, НАСА и ЦРУ рассекречивают архивы, по всему миру появляются свидетельства контакта с внеземными цивилизациями, учёные находят на других планетах всё больше признаков жизни. Судя по сообщениям СМИ, спецслужбы и космические агентства к чему-то готовятся. Но к чему? Какие факты они скрывают и с чем связан такой всплеск активности? Что это — грандиозный фейк мирового масштаба или подготовка к чему-то шокирующему?

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