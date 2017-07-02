На снимках Марса нашли левитирующую «ложку»

Появление подобных структур может объясняться малой гравитацией на Марсе по сравнению с Землей. Столь хрупкие объекты, как «парящая над поверхностью ложка», на нашей планете сразу бы обрушились. Подобно многим другим необычным структурам на Марсе, «ложка» имеет небольшой размер.

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