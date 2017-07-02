-
На снимках Марса нашли левитирующую «ложку»
02.07.2017 Части света
-
На снимках Марса продолжают находить необычные структуры. На этот раз на одном из изображений, выложенных на сервере NASA, нашли «ложку», которая зависла над марсианской поверхностью. Снимок был сделан 30 августа этого года. :
Появление подобных структур может объясняться малой гравитацией на Марсе по сравнению с Землей. Столь хрупкие объекты, как «парящая над поверхностью ложка», на нашей планете сразу бы обрушились. Подобно многим другим необычным структурам на Марсе, «ложка» имеет небольшой размер.
Поделиться в соц. сетях
Свежие комментарии