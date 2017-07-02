Ученые рассказали о новом концепте космических путешествий

Новый научный

концепт получивший название «Comet Hitchhiker», разработанный в

Лаборатории реактивного движения NASA (Пасадена, Калифорния, США),

предлагает новый способ выйти на орбиту и приземлиться на кометы и

астероиды, используя кинетическую энергию — энергию движения — этих

маленьких тел.

Путешествуя автостопом по различным небесным

телам не так просто, потому что они летят на астрономической скорости, и

они не будут делать остановку для того. чтобы вас подобрать или

обеспечить вам безопасную посадку. Идея нового концепта состоит в том,

чтобы использовать гарпун для приземления на быстро движущиеся небесные

тела.

Эта техника походит на рыбалку на Земле. Предположите, что

Вы находитесь на лодке на озере с удочкой и хотите поймать рыбу. Как

только рыба клюет, вы подсекаете и вот рыба у вас на крючке. Если рыба

большая, то не рыба будет приближаться к вашей лодке, а вы на лодке — к

рыбе. Но в любом случае. вы сможете приблизиться к добыче.

Точно такая же техника будет применена и для посадки на астероиды и кометы.