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Ученые рассказали о новом концепте космических путешествий

02.07.2017 Части света   Нет комментариев

Ученые рассказали о новом концепте космических путешествий

Путешествие от одного тела солнечной системы до другого не так легко,
как может показаться на первый взгляд. Вы должны выяснить, как посадить
Ваш космический корабль безопасно на одно тело, а затем отправить его к
другому телу. Процесс приземления особенно сложен для астероидов и комет
с низким уровнем гравитации.

:

Новый научный
концепт получивший название «Comet Hitchhiker», разработанный в
Лаборатории реактивного движения NASA (Пасадена, Калифорния, США),
предлагает новый способ выйти на орбиту и приземлиться на кометы и
астероиды, используя кинетическую энергию — энергию движения — этих
маленьких тел.

Путешествуя автостопом по различным небесным
телам не так просто, потому что они летят на астрономической скорости, и
они не будут делать остановку для того. чтобы вас подобрать или
обеспечить вам безопасную посадку. Идея нового концепта состоит в том,
чтобы использовать гарпун для приземления на быстро движущиеся небесные
тела.

Эта техника походит на рыбалку на Земле. Предположите, что
Вы находитесь на лодке на озере с удочкой и хотите поймать рыбу. Как
только рыба клюет, вы подсекаете и вот рыба у вас на крючке. Если рыба
большая, то не рыба будет приближаться к вашей лодке, а вы на лодке — к
рыбе. Но в любом случае. вы сможете приблизиться к добыче.

Точно такая же техника будет применена и для посадки на астероиды и кометы.

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