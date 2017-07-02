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Ученые рассказали о новом концепте космических путешествий
02.07.2017 Части света
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Путешествие от одного тела солнечной системы до другого не так легко,
как может показаться на первый взгляд. Вы должны выяснить, как посадить
Ваш космический корабль безопасно на одно тело, а затем отправить его к
другому телу. Процесс приземления особенно сложен для астероидов и комет
с низким уровнем гравитации. :
Новый научный
концепт получивший название «Comet Hitchhiker», разработанный в
Лаборатории реактивного движения NASA (Пасадена, Калифорния, США),
предлагает новый способ выйти на орбиту и приземлиться на кометы и
астероиды, используя кинетическую энергию — энергию движения — этих
маленьких тел.
Путешествуя автостопом по различным небесным
телам не так просто, потому что они летят на астрономической скорости, и
они не будут делать остановку для того. чтобы вас подобрать или
обеспечить вам безопасную посадку. Идея нового концепта состоит в том,
чтобы использовать гарпун для приземления на быстро движущиеся небесные
тела.
Эта техника походит на рыбалку на Земле. Предположите, что
Вы находитесь на лодке на озере с удочкой и хотите поймать рыбу. Как
только рыба клюет, вы подсекаете и вот рыба у вас на крючке. Если рыба
большая, то не рыба будет приближаться к вашей лодке, а вы на лодке — к
рыбе. Но в любом случае. вы сможете приблизиться к добыче.
Точно такая же техника будет применена и для посадки на астероиды и кометы.
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