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Затмение «суперлуны» можно будет увидеть в конце сентября

02.07.2017 Части света   Нет комментариев

Затмение "суперлуны" можно будет увидеть в конце сентября

Редкое астрономическое явление — полное затмение «суперлуны» — смогут наблюдать жители большинства регионов Земли в ночь с 27 на 28 сентября, сообщает американское аэрокосмическое агентство NASA. Лунное затмение в момент, когда спутник Земли проходит ближайшую по отношению к нашей планете точку, происходит в среднем раз в 18-20 лет.

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Лунное затмение происходит, когда спутник от солнечного света заслоняет тень Земли. NASA напомнило, что астрономы неофициально дают полной Луне характеристику «супер», когда она находится в перигее, то есть на ближайшем расстоянии от Земли. В результате определенного расположения небесных тел в Солнечной системе в нынешнем году этот момент совпадает с полным лунным затмением. В последний раз такое происходило в 1982 году, а в следующий раз повторится лишь в 2033-м.

Увидеть полное затмение Луны можно будет на всей территории Северной и Южной Америки, в Европе, Африке, западной части Азии и восточной части Тихоокеанского региона. Тень от Земли во время затмения окрашивает спутник в красные, «кровавые» тона. Само по себе лунное затмение происходит раз в 2,5 года, но приближение Луны делает зрелище гораздо более впечатляющим: при прохождении ближайшей к Земле точки спутник кажется на 14% больше и светит на 30% ярче, чем обычно.

Луна движется вокруг Земли по вытянутой эллиптической орбите удаляясь от нее в апогее на 405,6 тысячи км и приближаясь в перигее на 363,7 тысячи км, напоминает ТАСС. Среднее расстояние от Земли до Луны составляет 384,6 тысячи км.

С начала прошлого века полные затмения «суперлуны» происходили только пять раз: в 1910, 1928, 1946, 1964 и 1982 годах.

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Метки:  затмение, сентября, суперлуны, Увидеть

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