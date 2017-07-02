К Земле приближается неизвестный космический объект

Хотя с момента обнаружения объекта, прошло уже много времени, но ученые так и не смогли классифицировать данное космическое тело. Не известно, что это — комета или астероид. По словам астрономов, классифицировать объект 216WF9 мешает то обстоятельство, что он совершенно темный, не отражает свет и не имеет окружающих его облаков газа и пыли.

Стоит отметить, что в случае, если траектория данного объекта к 25 февраля не изменится, то он не будет представлять для Земли никакой опасности. Расстояние от Земли до Луны составляет 384400 километра, а данный космический объект пролетит на удалении 50 миллионов километров от нашей планеты.