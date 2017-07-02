Астрономы изучают траекторию недавно обнаруженного астероида

«Нам нужен ряд последовательных кадров, чтобы вычислить траекторию и оценить риск столкновения. Но даже в этом случае неопределенность может быть очень высока. Более менее надежный результат требует много месяцев наблюдений», — говорит Этторе Пероззи из Координационного центра наблюдения за околоземными объектами ЕКА в Италии.

19 октября Каталинский небесный обзор (англ. Catalina Sky Survey) зафиксировал астероид 2016 WJ1. В течение следующих нескольких недель были получены дополнительные снимки, сделанные наблюдателями по всему миру и командой обсерватории ЕКА на Канарских островах. Это позволило уточнить траекторию движения астероида, но не настолько, чтобы полностью исключить возможность его приближения к Земле в июне 2065 с вероятностью столкновения примерно 1 к 8000.

«С этими данными мы начали поиски в астрономических архивах, где могли храниться неидентифицированные снимки этого объекта, сделанные кем-то ранее. В астрономии это называется „предоткрытие“ (precovering)», — рассказывает Марко Микели, наблюдатель из центра ЕКА.

Исследование быстро принесло свои плоды: найденные в Интернете изображения, полученные в октябре системой телескопов Pan-STARRS, согласно выводам команды, могут быть снимками астероида.

Хотя это было только предположением, ученые использовали их для нахождения дополнительных, более достоверных изображений в системе поиска астрономических снимков Canadian astronomical image search system. Так команде удалось выявить два набора изображений от 4 и 5 июля 2003 года, полученных телескопом «Канада-Франция-Гавайи».

После тщательного анализа снимков ученые смогли точно определить объект и имели возможность выполнять очень точные расчеты, которые показали, что астероид вряд ли когда-либо достигнет Земли.