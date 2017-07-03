Реклама

Gallery

1383627787_thumb_desyatka-bezgolovyh-prizrakov-i-monstrov_5 1383800582_thumb_lica-prishel-cev-strannee-chem-vydumka 1392152222_thumb_letayushie-strezhni-nad-har-kovom_1 1396426503_peremenchivaya-pogoda-uzhe-20-let-ubivaet-zemlyu 1398915363_vozvrashenie-kecal-koatlya-vladyki-rassveta_6 1400493793_thumb_voprosy-i-otvety-zetatalk-za-2-noyabrya-2013-g_5 1410293524_masonskiiy-gorod-v-samom-serdce-evrazii_25 1408689362_Dvadcat-dva-protiv-odnogo-Kak-tankist-Kolobanov-unizil-Tretiiy-reiyh_3

Присоединяйтесь в Вконтакте

Виджет Яндекс

NLONews.ru - Тайны цивилизации

новости уфо, видео пришельцы, все о конце света

добавить на Яндекс

Счетчики

Реклама:

Млечный путь ворует звезды у соседних галактик

03.07.2017 Части света   Нет комментариев

Млечный путь ворует звезды у соседних галактик

Новое исследование Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики указывает на то, что некоторые из 11 самых дальних от нас звезд, расположенных в нашей галактике на расстоянии 300 000 световых лет от Земли, вероятнее всего, были украдены из соседней карликовой галактики Стрельца.  Это вторая ближайшая к нашему Млечному Пути галактика, что делает ее идеальной жертвой для совершения космического преступления, заявляют ученые.

:

Аспирантка Марион Дирикс и ее наставник, знаменитый гарвардский теоретик и астрофизик Абрахам Лоэб, исследовали этот вопрос через компьютерные симуляционные модели, с учетом внесенных в них характеристик движения (скорости, направления и некоторых других) карликовой галактики Стрельца за последние более 8 миллиардов лет. Исследователи обнаружили, что галактика Стрельца фактически является спутником нашей галактики Млечный Путь. И пока она кружила вокруг нашей галактики, та своим гравитационным доминированием успела выкрасть 5 ее звезд. При этом 6 остальных самых удаленных в нашей галактике звезд, вероятнее всего, были украдены у другой соседней карликовой галактики.
 

Млечный путь ворует звезды у соседних галактик

Время в компьютерных моделях Дирикса совсем не пощадило галактику Стрельца. В конечном итоге она потеряла почти одну треть своих звезд, а также почти 90 процентов своей темной материи, которые бессердечно были украдены Млечным Путем.

Дирикс и Лоэб надеются, что проект Слоуновского цифрового небесного обзора в обсерватории Апачи-Пойнт в штате Нью-Мексико, а также Большой синоптический обзорный телескоп (LSST), строительство которого скоро завершится на горе Серо-Пачон в Чили, помогут найти больше украденных Млечным Путем звезд.

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
РќСЂР°РІРёС‚СЃСЏ
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Проголосуй первым!)
Загрузка...
Метки:  ворует, галактик, звёзды, Млечный, соседних

Похожие сообщения:

?>