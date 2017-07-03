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Млечный путь ворует звезды у соседних галактик
03.07.2017 Части света
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Новое исследование Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики указывает на то, что некоторые из 11 самых дальних от нас звезд, расположенных в нашей галактике на расстоянии 300 000 световых лет от Земли, вероятнее всего, были украдены из соседней карликовой галактики Стрельца. Это вторая ближайшая к нашему Млечному Пути галактика, что делает ее идеальной жертвой для совершения космического преступления, заявляют ученые. :
Аспирантка Марион Дирикс и ее наставник, знаменитый гарвардский теоретик и астрофизик Абрахам Лоэб, исследовали этот вопрос через компьютерные симуляционные модели, с учетом внесенных в них характеристик движения (скорости, направления и некоторых других) карликовой галактики Стрельца за последние более 8 миллиардов лет. Исследователи обнаружили, что галактика Стрельца фактически является спутником нашей галактики Млечный Путь. И пока она кружила вокруг нашей галактики, та своим гравитационным доминированием успела выкрасть 5 ее звезд. При этом 6 остальных самых удаленных в нашей галактике звезд, вероятнее всего, были украдены у другой соседней карликовой галактики.
Время в компьютерных моделях Дирикса совсем не пощадило галактику Стрельца. В конечном итоге она потеряла почти одну треть своих звезд, а также почти 90 процентов своей темной материи, которые бессердечно были украдены Млечным Путем.
Дирикс и Лоэб надеются, что проект Слоуновского цифрового небесного обзора в обсерватории Апачи-Пойнт в штате Нью-Мексико, а также Большой синоптический обзорный телескоп (LSST), строительство которого скоро завершится на горе Серо-Пачон в Чили, помогут найти больше украденных Млечным Путем звезд.
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