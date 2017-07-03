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В Йеллоустонском парке возросло количество землетрясений

03.07.2017 Новости   Нет комментариев

Расположенный в штате Вайоминг Йеллоустонский национальный парк, на территории которого находится знаменитый спящий супервулкан, потрясла серия землетрясений разной силы. Их общее число за последнюю неделю достигло 430.

В Йеллоустонском парке возросло количество землетрясений

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Последнее землетрясение силой 3 балла было зафиксировано на территории парка 19 июня. Частота природных явлений начала увеличиваться на прошлой неделе. Крупнейшее из них произошло 15 июня, его сила составила 4,5 балла, сообщает Newsweek.

Это землетрясение стало крупнейшим на территории парка с 30 марта 2014 года, когда сила подземных толчков составила 4,8 балла.

Большинство из зафиксированных нескольких сотен землетрясений имеют крайне незначительную силу, в пределах от 0 до 1 балла. При этом за последнюю неделю в парке произошли 30 землетрясений силой два балла и выше, включая четыре – силой вышей трех баллов.

Специалисты Геологической службы США при этом продолжают утверждать, что риск извержения в ближайшем будущем Йеллоустонского супервулкана крайне мал. Уровень угрозы извержения пока остается на нормальном уровне, не выпущено предупреждений и в отношении авиарейсов, которые могут пострадать при вероятном извержении.

По словам представителя Службы, текущая сейсмическая активность в регионе постепенно затихает, и никаких других геологических явлений не замечено.

Вероятность крупного вулканического извержения на территории парка Йеллоустон в ближайший год пока оценивается как 1 к 730 000. При этом если вулкан взорвется, то мощность взрыва будет равна детонации десятков тысяч ядерных бомб. В таком случае не только вся Северная Америка окажется под слоем пепла, но климатические изменения могут затронуть всю планету.

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