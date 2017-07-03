Тайны Библии: какие сведения из Книги Книг подтверждены наукой

В современном атеистическом обществе принято противопоставлять религию и науку. А, например, открытие в 2013 году кафедры теологии в Национальном исследовательском ядерном университете (МИФИ) воспринимается как оксюморон, нелепость.

Тем не менее, существует множество свидетельств того, как Библия, вернее, изложенные в ней сведения, ложились в основу научных открытий.

Или новые данные позволяли по-новому взглянуть на те библейские факты, которые ученые прежде считали попросту выдумкой. Так в чем же можно доверять Священному Писанию?

Не очевидное, но вероятное

В современной богословской науке апологетика (от греческого "защищать") является самостоятельным разделом. Она занимается рациональным обоснованием христианского вероучения. Дисциплина, в основе которой лежат накопленные научные знания и практический опыт, находится на стыке истории, археологии, психологии и не только, и она позволяет сомневающимся найти доказательства и ответы.

Классическими апологетами были Блаженный Августин и Фома Аквинский, или, например, Клайв Льюис, которого больше знают по созданным им "Хроникам Нарнии". Современным христианам хорошо знакомы труды протестантского публициста Джоша Макдауэлла из Мичигана или "Священная библейская история" митрополита Владивостокского и Приморского Вениамина (Пушкаря) с подробным описанием событий, изложенных в Ветхом и Новом Заветах, подтвержденным археологическими находками.

В поисках хеттов

Таинственные хетты упоминаются на многих страницах Ветхого Завета. Библия описывает, как Авраам, поселившись на юге Палестины, познакомился и подружился с хеттами.

Евреи, под предводительством пророка Моисея покинувшие Египет, вновь встретили хеттов на Земле Обетованной. Хеттом был и воин Урия, у которого царь Давид некрасиво увел жену, красавицу Вирсавию.

В течение долгих столетий ученым не удавалось найти альтернативных упоминаний этого народа. О хеттах ничего не писал Геродот, их не упоминали в египетских папирусах, в римских и греческих манускриптах.

При этом Четвертая книга Царств содержит упоминание о том, что хеттское царство было равным по военной мощи Египту.

Укоренившееся к концу XIX века мнение о том, что хетты — это мифический народ, опроверг британский ученый-египтолог Флиндерс Петри. Он сумел прочитать иероглифы на глиняных табличках, найденных в поселении Амарна в паре сотен километров от Каира.

Ученый выкупил глиняные дощечки, найденные на восточном берегу Нила, на каирском «черном рынке». Как оказалось, крестьяне обнаружили архив фараона Эхнатона, включающий в себя переписку с правителями крупнейших правителей того времени, в том числе с царем хеттов по имени Суппилулима I. Коллега поздравлял Эхнатона с вступлением на трон и панибратски называл его братом. Другие цари жаловались фараону на хеттов, которые вторглись в Сирию и Ливан.

Спустя несколько лет археологические изыскания в Турции явили миру руины Хатуссы — столицы хеттской империи. А десять лет назад поселение хеттов было обнаружено при раскопках в европейской части Стамбула.

Наказание непослушной жены

Туристам, которые приезжают отдохнуть у Мертвого моря в израильский городок Эйн-Бокек, неизменно предлагают отправиться на экскурсию, чтобы посмотреть на то, что осталось от библейских Содома и Гоморры, уничтоженных, как пишет Библия, за нечестивость их обитателей. Неподалеку от этих мест находится скала, напоминающая замотанную в покрывало женщину. Ее называют Женой Лота.

Книга Бытие описывает, как племянник Авраама, был выведен ангелами из города Содома вместе с женой и дочерьми. Ангелы велели им бежать на гору, нигде не останавливаясь. Но жена Лота обернулась и превратилась в соляной столб.

Скала, носящая имя Жены Лота, не может быть той самой хотя бы потому, что ее высота — выше десяти метров. В то же время в окрестностях немало и других соляных образований. Американский химик Клотц из Северо-Западного университета штата Иллинойс в 1988 году опубликовал данные, которые позволяют предположить, что жену Лота убил парниковый эффект, вызванный сжигавшим Содом огнем.

Вероятнее всего, утверждает доктор Клотц, женщину накрыл мощный поток раскаленного воздуха, практически полностью состоящий из углекислого газа. Это вызвало смертоносные реакции организма, кальций начал соединяться с двуокисью углерода и произошла мгновенная кристаллизация кальцитов. Тело буквально окаменело.

Впервые ученые задумались о том, что описанная история превращения в каменный столб реальна, когда в девятнадцатом веке начались раскопки города Помпеи. В первом веке после Рождества Христова пепел Везувия мгновенно накрыл город и сохранил очертания тел его обитателей. Обнаруженные в затвердевшем пепле пустоты позволяют увидеть, что люди навеки застыли в тех позах, в которых их застало извержение. Трупы истлели, а их затвердевшие оболочки остались.

Осталось добавить, что ученые из Великобритании и США независимо друг от друга пришли к мнению, что Содом и Гоморра погибли в результате землетрясения, которое вызвало воспламенение нефти и серы.

Серные шары от этого чудовищного фейерверка до сих пор находят на побережье. Нигде в мире ничего подобного нет. Физические характеристики шаров между тем соответствует описанной в Библии катастрофе.

Журавль наблюдает время

"И аист под небом знает свои определенные времена, и горлица, и ласточка, и журавль наблюдают время, когда им прилететь; а народ Мой не знает определения Господня", — пишет ветхозаветный пророк Иеремия об иудеях, которые забыли своего Бога и ударились в идолопоклонство.

Для современного читателя в этих строках нет ничего удивительного. Однако праведнику, жившему за шесть веков до Христа, сведения о сезонной миграции птиц почерпнуть было попросту неоткуда.

В то время люди, конечно, замечали, что разные виды птиц появляются и исчезают в определенное время года, однако внятных объяснений этому явлению не было. Скажем, Аристотель, который на два века ближе к нам, чем Иеремия, полагал, что птицы попросту превращаются из представителей одного вида в другой.

Изучать перемещения пернаты начал в XVIII веке швед Карл Линней. Он объединял и анализировал сведения, собранные наблюдателями в разных местах. Несовершенство метода привело к тому, что естествоиспытатель, например, не мог представить себе перелет мелких птиц через океан.

И только в 1890 году датский школьный учитель Кристиан Мортенсон изобрел кольцевание. К его инициативе подключились ученые на всех континентах, и в конце концов были составлены подробные карты миграции птиц.

А вот объяснить, что заставляет птиц трогаться в путь и находить верную дорогу, современной науке не удается. Ученые говорят об инстинкте. Христиане склонны понимать под инстинктом изначальную волю Творца.