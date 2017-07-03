Сильные дожди вызвали наводнение в Свердловской области



Сотрудники МЧС, спасатели и представители администрации Ивдельского городского округа ликвидируют последствия дождевого паводка. В результате обильных дождей подтоплен частный жилой дом, 37 придомовых территорий, 10 дачных участков. Социально-значимых объектов на подтопленной территории нет.

Сотрудники 242-ой пожарно-спасательной части, спасатели Ивдельского поисково-спасательного отряда оказали помощь в переезде к родственникам 3 женщинам и 2 детям. Самостоятельно уехали к родным 14 человек, в том числе 10 детей. Остальные жители пока остаются в своих домах. Сотрудники МЧС совместно с представителями администрации проводят разъяснительную работу с населением. Напоминают действия при подтоплении, а также номер пожарно-спасательной службы МЧС России – 101.

Дождевыми водами подтоплено дорожное полотно на ул.Щорса, Пионерской, Комсомольской, Ремонтников, Главной, Северной. Для организации проезда транспорта силами администрации муниципального образования организована отсыпка въезда с улицы Ремонтников, участка дороги на ул. Комсомольская – Ремонтников.

В зоне подтопления работает оперативная группа 242-ой пожарно-спасательной части, которая осуществляет контроль за гидрологической обстановкой.

Всего в ликвидации последствий дождевого паводка в Ивдельском городском округе задействованы 19 человек, 8 единиц техники, от МЧС 11 человек, 4 единицы техники. На случай возможной эвакуации для приема жителей г. Ивделя приведен в готовность пункт временного размещения на базе школы № 1.

По факту сложившейся ситуации 20 июня в Ивдельском городском округе состоялось очередное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности. В ходе заседания были рассмотрены вопросы складывающейся обстановки и организации жизнеобеспечения населения.