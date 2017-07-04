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В Северной Осетии из-за ливней ввели режим ЧС

04.07.2017 Интересное в мире   Нет комментариев


Сильные ливни в селении Верхний Бирагзанг в Северной Осетии привели к отключению электроэнергии, прорыву водопровода и нарушению газоснабжения. В селении проживает более 800 человек, сообщил глава Алагирского района Арсен Бутаев.

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По его словам, электроэнергию отключили в качестве предупредительных мер — на место выедут энергетики, и, если опоры в порядке, электричество в село будет возвращено. Аварийно-восстановительные работы начнутся рано утром. Тогда же будет организована и поставка питьевой воды жителям, передает ТАСС.

Режим чрезвычайно ситуации введен в Алагирском районе из-за сильных ливней. Паводки спровоцировали там прорыв газопроводной трубы, питающей три населенных пункта. Без газа остались жители восточной части села Суадаг, Верхний Бирагзанг и Нижний Бирагзанг — порядка 500 домов.

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Метки:  ливней, Осетии, Северной

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