Раскрыта тайна резких потеплений в ледниковом периоде

Загадочные эпизоды потепления во времена ледникового периода, когда температуры на севере Земли резко поднимались на 15 градусов, связаны с колебаниями в концентрации углекислого газа в атмосфере и перестройками в движении течений в Атлантике.

Об этом ученые рассказали в статье, опубликованной журналом Nature Geoscience.