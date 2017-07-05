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Стала известна причина расцвета популяции динозавров

05.07.2017 Что от нас скрывали   Нет комментариев

Стала известна причина расцвета популяции динозавров

Группа ученых из Оксфордского университета в Великобритании установила наиболее вероятную причину, из-за которой на Земле распространились динозавры.  Соответствующее исследование доступно на портале EurekAlert!. 
Распространению динозавров, как полагают ученые, поспособствовал вулканизм, в результате которого примерно 201,5 миллиона лет назад в атмосферу попало большое количество углекислого газа. Это привело, в свою очередь, к триасовому вымиранию, в результате чего освободившиеся экологические ниши впоследствии заняли динозавры.
Ученые обосновали свои выводы данными, полученными в ходе изучения образцов из шести участков Центрально-атлантической магматической провинции. В пяти из них исследователи зафиксировали повышенное содержание ртути, относящееся к исторической границе между триасовым и юрским периодами.

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Метки:  динозавров, известна, популяции, причина, расцвета

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