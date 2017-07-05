Нестандартное применение ядерной энергии



Появление ядерной энергии стало революцией для всего мира. Ученые свято верили в возможность мирного атома, ничуть не смущаясь, что при любых испытаниях так или иначе выходит лишь разрушительное по своей силе оружие. Инженеры старались распространить атомную энергию повсюду, запихивая ядерный реактор в самые повседневные вещи, доходя до маразма.

Огромный бомбардировщик Convair B-36 будто в насмешку получил индекс «Миротворец». Во времена холодной войны именно этот самолет, оснащенный ядерным реактором, был основой стратегических ядерных сил США. К счастью Convair B-36 никогда не использовался по назначению, но вполне удачно выступал в качестве самолета разведки.

Во тоже время руководство НАТО получило информацию, что СССР планирует использовать ядерное оружие для ведения наземной войны. Не желая ударить в грязь лицом, в 1954 году Chrysler представил проект танка TV-1 — боевого зверя весом в 70 тонн, с пушкой 105 мм и лобовой броней в 350 мм. Ядерный реактор обеспечивал этому монстру запас хода на 6500 километров. Дальше опытного образца дело не пошло: дорого, да и солдат экипажа приходилось бы менять слишком часто.

Автомобиль, работающий от маленького ядерного реактора, был представлен компанией Ford в 1958 году и получил название Nucleon. Реактор и капсула с горючим располагались в задней части автомобиля, а для защиты пассажиров и водителя предполагалось использовать двойные стенки автомобиля. На одной капсуле с горючим автомобиль мог проехать около 8000 км. Но автомобиль не был поставлен на производство, поскольку выяснилось, что конструкция машины не смогла бы выдержать столько свинца, сколько необходимо для защиты пассажиров и окружающей среды от радиации. К тому же малейшее ДТП с участием автомобиля с ядерным двигателем могло привести к непредсказуемым последствиям.

Ядерная базука «Дэви Крокетт» стояла на вооружении США вплоть до 1970-го года. Орудие было создано в 1949 году с целью защитить европейские страны от Советского вторжения. Орудие обслуживал расчет всего из трех человек: один нес само орудие, второй — лафет, а третий — ракету. Базуку можно было установить на обычный джип. Вот только как у любого другого безоткатного орудия, точность у него была очень маленькая, и, выстрелив в сторону врага, можно было только догадываться, какую цель поразила ракета.

Атомная пушка по прозвищу (атомная Энни) была с проектирована в 1951 году. И на тот момент была самым тяжелым образцом мобильной артиллерии, использовавшейся армией США. 280-мм пушка M65 весила в походном положении почти 78,5 тонн. Под стать великанше были и боеприпасы: 364-килограммовые снаряды с возможностью установки ядерной боеголовки. Всего с 1951 по 1953 год были изготовлены 20 пушек этого типа. При этом M65 была и остается единственным артиллерийским орудием, из которого стреляли снарядом с настоящей боеголовкой.

Выстрел произвели 25 мая 1953 года. Снаряд мощностью 15 килотонн успешно улетел в горизонт и довольно красиво там сдетонировал.

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