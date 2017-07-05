Три способа уничтожить Землю



На самом деле Землю уничтожить не так-то легко. Земля создана для того, чтобы существовать. Ей уже более 4,5 миллиардов лет, и на протяжении своей жизни она выдержала уже столько потрясений, что и не сосчитать. И при этом продолжает вращаться вокруг Солнца, как ни в чем не бывало. Но всё же, что же должно случиться, чтобы Земля всё-таки была уничтожена? Оказывается, существуют несколько способов, чтобы уничтожить Землю целиком и полностью.

При этом все эти методы научно обоснованны и, следовательно, должны работать.

И так, самые невероятные способы уничтожить землю

Тщательно и систематически разобрать.

Нам понадобится мощная электромагнитная катапульта.

Дальше надо взять большой кусок Земли и запустить его за пределы земной орбиты. И так раз за разом запустить все 6 секстиллионов тонн. Электромагнитная катапульта — это своего рода электромагнитная рельсовая пушка огромных размеров, созданная несколько лет назад для добычи и транспортировки грузов с Луны на Землю. Принцип прост — загрузите в катапульту материал и выстрелите из неё в правильном направлении. Для разрушения Земли нужно использовать особо мощную модель, чтобы сообщить объекту космическую скорость 11 км/c.

В принципе, процесс выкидывания с планеты вещества можно начинать прямо сейчас, человечество и так отправило в космос массу полезных и не очень объектов, так что до определённого момента никто даже ничего не заметит.

Вместо Земли в итоге останется множество мелких кусочков, часть из которых упадёт на Солнце, а остальные окажутся во всех уголках Солнечной системы.

Ах да. На реализацию проекта, с учётом выкидывания с Земли по миллиарду тонн в секунду, понадобится 189 миллионов лет.

Землю засосет в микроскопическую чёрную дыру.

Понадобится микроскопическая чёрная дыра. Обратите внимание, что чёрные дыры — не вечные, они испаряются под воздействием излучения Хокинга. Средним чёрным дырам для этого требуется невообразимое количество времени, а вот с очень маленькими это произойдёт почти мгновенно: время испарения зависит от массы. Поэтому подходящая для уничтожения планеты чёрная дыра должна весить примерно как Эверест. Создать такую дыру сложно, потому что потребуется большое количество нейтрония, но можно попробовать обойтись огромным числом сжатых вместе атомных ядер.

Потом надо поместить чёрную дыру на поверхность Земли и ждать. Плотность чёрных дыр настолько высока, что они проходят через обычную материю как камень через воздух, так что наша дыра будет падать сквозь Землю, прокладывая свой путь через её центр на другую сторону планеты: дыра будет колебаться взад-вперёд, как маятник. В конце концов она, вобрав в себя достаточно вещества, остановится в центре Земли и «доест» оставшееся.

А на месте Земли останется крохотный объект, который примется вращаться вокруг Солнца, как будто ничего не произошло.

Уничтожить Землю вакуумной энергией

Не удивляйтесь, но нам понадобятся электрические лампочки. В них содержится достаточно вакуумной энергии, чтобы довести до кипения любой океан на планете. Всё, что нужно — это выяснить, как извлечь эту энергию из лампочек и использовать, скажем, на электростанции. Запустить реакцию и позволить ей выйти из-под контроля, тем самым уничтожить всё на Земле, возможно, вместе с Солнцем.