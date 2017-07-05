Черная дыра посылает в космос радиосигналы

Импульсы Лоримера, как их еще называют, возникают всего на несколько

миллисекунд. Однако их мощность можно сравнить с совокупной мощностью

энергии, которую Солнце выбрасывает в течение десятков тысяч лет.

О процессе их появления практически ничего неизвестно. До сих пор

считали, что такие импульсы происходят при рождении новых звезд.

Но недавно международная группа ученых смогла определить источник

уникальных космических сигналов. Им оказалась вовсе не звезда,

а гигантская черная дыра в древней галактике, удаленной от нас

на 6 миллиардов световых лет, где звездообразование крайне малоактивно.

Астрономы сделали вывод, что сверхмассивная черная дыра является

аккумулятором огромного количества энергии за счет поглощения

окружающего ее пространства. И эта энергия, накопленная в ней,

вырывается наружу короткими мощными импульсами.

Открытие породило споры в научном мире, ставящие под сомнение

первоначальную интерпретацию сигналов как быстрых радиоимпульсов.

К настоящему времени информации о них немного, и специалисты надеются,

что проведенная работа приблизит разгадку.

Об успехе ученых сообщается на страницах журнала Nature.