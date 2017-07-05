Реклама

Gallery

16 1382753881_prizrak-ten-tashil-cheloveka-za-nogu 1397160722_thumb_demograficheskiiy-vzryv-v-kamennom-veke_2 1398915362_vozvrashenie-kecal-koatlya-vladyki-rassveta_1 1404205382_rassel-krou-sfotografiroval-nlo-nad-sidneem_1 1411896782_Planety-v-iyune-2012_5 1397925365_Tak-byli-li-amerikancy-na-Lune-Chast-2_25 1403747822_thumb_Prorochestva-o-francuzskoiy-revolyucii

Присоединяйтесь в Вконтакте

Виджет Яндекс

NLONews.ru - Тайны цивилизации

новости уфо, видео пришельцы, все о конце света

добавить на Яндекс

Счетчики

Реклама:

Черная дыра посылает в космос радиосигналы

05.07.2017 Части света   Нет комментариев

Черная дыра посылает в космос радиосигналы

Быстрые радиоимпульсы были обнаружены в феврале с помощью телескопа «Паркес» (Parkes), расположенного в Австралии. Сигналы обозначили FRB 150418.

:

Импульсы Лоримера, как их еще называют, возникают всего на несколько
миллисекунд. Однако их мощность можно сравнить с совокупной мощностью
энергии, которую Солнце выбрасывает в течение десятков тысяч лет.

О процессе их появления практически ничего неизвестно. До сих пор
считали, что такие импульсы происходят при рождении новых звезд.
Но недавно международная группа ученых смогла определить источник
уникальных космических сигналов. Им оказалась вовсе не звезда,
а гигантская черная дыра в древней галактике, удаленной от нас
на 6 миллиардов световых лет, где звездообразование крайне малоактивно.

Астрономы сделали вывод, что сверхмассивная черная дыра является
аккумулятором огромного количества энергии за счет поглощения
окружающего ее пространства. И эта энергия, накопленная в ней,
вырывается наружу короткими мощными импульсами.

Открытие породило споры в научном мире, ставящие под сомнение
первоначальную интерпретацию сигналов как быстрых радиоимпульсов.
К настоящему времени информации о них немного, и специалисты надеются,
что проведенная работа приблизит разгадку.

Об успехе ученых сообщается на страницах журнала Nature.

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
РќСЂР°РІРёС‚СЃСЏ
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Проголосуй первым!)
Загрузка...
Метки:  космос, посылает, радиосигналы, черная

Похожие сообщения:

?>