В нашей галактике обнаружена сверхскоростная двойная звезда

Известны примерно два десятка так называемых сверхскоростных звезд, скорость которых позволяет им покинуть нашу галактику. Однако все они представляют собой одиночные звезды, в то время как PB3877 является первой обнаруженной астрономами двойной звездой, движущейся с такой колоссальной скоростью. Кроме того, эти новые результаты бросают вызов широко распространенной модели, согласно которой сверхскоростные звезды получают ускорение от сверхмассивной черной дыры, расположенной в центре нашей галактики.

Команда, в сотрудничестве с учеными из Калифорнийского технологического института, США, показала, что эта двойная звездная система не может происходить из центра Галактики, и что науке не известен ни один механизм, который объяснял бы ускорение широкой звездной пары до настолько высоких скоростей без её разрыва. Поэтому исследователи выдвинули предположение, согласно которому в нашей галактике должно присутствовать больше темной материи, способной удерживать эту двойную систему связанной, чем предполагалось ранее. Альтернативный сценарий состоит в том, что двойная звезда PB3877 может оказаться «пришельцем» из другой галактики и может в дальнейшем покинуть или не покинуть пределы Млечного пути.

Звезда PB3877 была изначально открыта как одиночная горячая и компактная сверхскоростная звезда в ходе Слоуновского цифрового обзора неба в 2011 г. Новые спектроскопические наблюдения, проведенные при помощи 10-метрового телескопа Кека №2, расположенного в обсерватории им. Кека на горе Мауна-Кеа, Гавайи, и 8,2-метрового Очень большого телескопа Европейской южной обсерватории, Чили, к удивлению исследователей, выявили наличие полос в спектрах поглощения, отвечающих второй компоненте системы — более холодной звезде-компаньону.

Поверхность горячей компактной звезды нагрета до температуры, в пять раз превышающей температуру поверхности Солнца, в то время как аналогичная температура для звезды-компаньона на тысячу градусов ниже температуры на поверхности нашего светила. Двойная система находится на расстоянии 18000 световых лет от нас. Масса горячей компактной звезды составляет лишь половину от массы Солнца, а масса звезды-компаньона равна примерно 0,7 массы нашей звезды.

Исследование опубликовано в журнале Astrophysical Journal.