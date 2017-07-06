Земляне отправятся искать инопланетян на Альфа Центавру



Российский бизнесмен Юрий Мильнер и физик Стивен Хокинг представили на конференции в Нью-Йорке проект под названием Breakthrough Starshot, предусматривающий отправку к системе Альфа Центавра миниатюрного космического аппарата. «Наноаппарат» сможет развить скорость, в пять раз меньшую скорости света, и достигнуть системы всего за 20 лет.

Мильнер инвестировал в проект 100 млн. долларов. Breakthrough Starshot также поддерживает основатель Facebook Марк Цукерберг. Объявление о запуске проекта было приурочено к 55-летию полета в космос Юрия Гагарина.

Breakthrough Starshot

Система Альфа Центравра находится на расстоянии 4,37 светового года (40 трлн км) от нас. Существующие сегодня космические аппараты способны долететь до нее за 30 тыс. лет. Проект Breakthrough Starshot подразумевает создание крошечного аппарата весом менее грамма, снабженного солнечным парусом. Он сможет двигаться в тысячу раз быстрее.

Аппарат будет состоять из двух частей: StarChip – одноплатного компьютера с камерами, фотонными двигателями, системой навигации и средствами лазерной коммуникации, и Lightsail – легкого солнечного паруса диаметром около метра и толщиной не более нескольких сотен атомов.

Инициаторы проекта Breakthrough Starshot уверены, что благодаря развитию лазерных систем и снижению их стоимости им удастся создать сеть лазеров (Light Beamer) 100-гигаваттного класса, которая сможет толкать солнечный парус. Light Beamer будет находиться на Земле высоко в горах. Предполагается, что диаметр сети лазеров составит около километра.

StarChip можно будет производить в массово, а их стоимость будет сопоставима со стоимостью iPhone. Подобные аппараты можно будет запускать сотнями. Стоимость их запуска составит несколько сотен тысяч долларов.

Целью миссии Breakthrough Starshot является обнаружение опасных для Земли астероидов и поиск возможных планет в системе Альфа Центавра.