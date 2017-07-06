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Сильный ливень обрушился на Ростовскую область

06.07.2017 Интересное в мире   Нет комментариев


На город Шахты внезапно обрушился сильный ливень с градом.  Стихия бушевала всего один час, но за это время успела принести немало разрушений. В городе затопило улицы, повалило ветки деревьев, в некоторых случаях прямо на проезжую часть и припаркованные автомобили. Град, которого шахтинцы не видели уже несколько лет, молотил по крышам домов и машин.

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Многие городские улицы превратились в полноводные реки. Больше всего досталось улицам Шишкина, Советской, проспекту Карла Маркса. Крупная ветка перегородила проезжую часть на улице Советской, в районе гостинцы «Горняк».

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Метки:  ливень, область, обрушился, Ростовскую, сильный

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