Реклама

Gallery

1382878276_thumb_derev-ya-mutanty-maganskogo-trakta_6 1383805442_korabl-annunakov-v-okolosolnechnom-prostranstve 1394240942_thumb_samye-zhguchie-taiyny-antarktidy-svyazany-s-prishel-cami_3 1408033081_v-kosmose-obnaruzhili-ruku-boga 1408033261_thumb_na-sosedneiy-superzemle-obnaruzheny-oblaka 1411738562_Etot-den-v-istorii-mirovogo-terrora-15-noyabrya_7 1395684541_thumb_Uchienye-vyyasnili-chto-myshi-umeyut-pet-horom 1397889914_Kak-zhili-krest-yane-na-Zapade-v-30-h_13

Присоединяйтесь в Вконтакте

Виджет Яндекс

NLONews.ru - Тайны цивилизации

новости уфо, видео пришельцы, все о конце света

добавить на Яндекс

Счетчики

Реклама:

Киборг может стать следующим этапом эволюции

06.07.2017 Что от нас скрывали   Нет комментариев

Киборг может стать следующим этапом эволюции

Медицина прогрессирует очень быстро. Достижения в робототехнике, имплантации и прочих вспомогательных технологиях не перестают нас радовать. Сможем ли мы, люди, в конечном итоге эволюционировать в киборгов?  Как изменится общество в таком случае? Киборг — это человек, который слился с машинами, в некотором роде гибрид. Когда-то эта формулировка стала штампом научной фантастики, но теперь проникает в реальность как медицинский инструмент. От имплантации до робототехники, мы наблюдаем появление самых разнообразных технологий, которые призваны лечить и облегчать боль, превращая людей, технически, в киборгов.
Может показаться чрезмерным использовать термин «киборг» при обсуждении, например, новых версий протезов. Но углеродное волокно и титановые протезы уже никого не удивляют, и большинство искусственных конечностей полностью функциональны. Протезы постоянно прогрессируют, инженеры создают даже такие, которыми можно управлять силой мысли — и чувствовать прикосновения.

Искусственные конечности вроде «лезвий», которые используются паралимпийцами, настолько продвинуты, что некоторые задаются вопросом, не предоставляют ли они преимущества по сравнению с органическими конечностями. Одна шведская компания внедряет чипы своим сотрудникам, чтобы те могли открывать дверь по мановению руки, а не ключа. Илон Маск считает, что его нейронное кружево сделает людей умнее. Многие экспериментируют с возможностями слияния человечества и машин.
Очевидно, складывается необходимость обсуждать будущее развития таких технологий, потому что скорость развития робототехники и искусственного интеллекта постоянно растет. Кажется очевидным, что будущие вспомогательные технологии не только компенсируют недостающие качества и способности людей, но и выведут их на новый физиологический уровень. Перемены затронут социальную, политическую и экономическую сферы.
Как только мы официально пересечем эту черту, технологии, которые мы создавали для помощи людям с осложнениями и инвалидам, начнут выводить способности людей за пределы биологически возможного, а мы столкнемся с моральными и практическими проблемами. Многие считают, что это станет «следующим шагом в эволюции человечества». И если мы когда-нибудь соберемся колонизировать Марс и даже Солнечную систему, эта эволюция может быть необходимой. Какими бы ни были моральные и этические ограничения, на определенном этапе нам придется стать киборгами.
Поэтому, скорее всего, наступит день, и мы ими станем. Будут ли киборги иметь одни права и подчиняться одним законам с обычными биологическими гражданами? Будут ли киборги уязвимы для взлома и манипуляции? Изменится ли война навсегда с возможным внедрением военных экзоскелетов? Этот список можно продолжать и продолжать. И хотя мы пока еще далеки от повсеместного распространения экзоскелетов, пора начинать готовиться к этому дню.

:

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
РќСЂР°РІРёС‚СЃСЏ
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Проголосуй первым!)
Загрузка...
Метки:  Киборг, следующим, эволюции, этапом

Похожие сообщения:

?>