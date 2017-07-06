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Киборг может стать следующим этапом эволюции
06.07.2017 Что от нас скрывали
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Медицина прогрессирует очень быстро. Достижения в робототехнике, имплантации и прочих вспомогательных технологиях не перестают нас радовать. Сможем ли мы, люди, в конечном итоге эволюционировать в киборгов? Как изменится общество в таком случае? Киборг — это человек, который слился с машинами, в некотором роде гибрид. Когда-то эта формулировка стала штампом научной фантастики, но теперь проникает в реальность как медицинский инструмент. От имплантации до робототехники, мы наблюдаем появление самых разнообразных технологий, которые призваны лечить и облегчать боль, превращая людей, технически, в киборгов.
Может показаться чрезмерным использовать термин «киборг» при обсуждении, например, новых версий протезов. Но углеродное волокно и титановые протезы уже никого не удивляют, и большинство искусственных конечностей полностью функциональны. Протезы постоянно прогрессируют, инженеры создают даже такие, которыми можно управлять силой мысли — и чувствовать прикосновения.
Искусственные конечности вроде «лезвий», которые используются паралимпийцами, настолько продвинуты, что некоторые задаются вопросом, не предоставляют ли они преимущества по сравнению с органическими конечностями. Одна шведская компания внедряет чипы своим сотрудникам, чтобы те могли открывать дверь по мановению руки, а не ключа. Илон Маск считает, что его нейронное кружево сделает людей умнее. Многие экспериментируют с возможностями слияния человечества и машин.
Очевидно, складывается необходимость обсуждать будущее развития таких технологий, потому что скорость развития робототехники и искусственного интеллекта постоянно растет. Кажется очевидным, что будущие вспомогательные технологии не только компенсируют недостающие качества и способности людей, но и выведут их на новый физиологический уровень. Перемены затронут социальную, политическую и экономическую сферы.
Как только мы официально пересечем эту черту, технологии, которые мы создавали для помощи людям с осложнениями и инвалидам, начнут выводить способности людей за пределы биологически возможного, а мы столкнемся с моральными и практическими проблемами. Многие считают, что это станет «следующим шагом в эволюции человечества». И если мы когда-нибудь соберемся колонизировать Марс и даже Солнечную систему, эта эволюция может быть необходимой. Какими бы ни были моральные и этические ограничения, на определенном этапе нам придется стать киборгами.
Поэтому, скорее всего, наступит день, и мы ими станем. Будут ли киборги иметь одни права и подчиняться одним законам с обычными биологическими гражданами? Будут ли киборги уязвимы для взлома и манипуляции? Изменится ли война навсегда с возможным внедрением военных экзоскелетов? Этот список можно продолжать и продолжать. И хотя мы пока еще далеки от повсеместного распространения экзоскелетов, пора начинать готовиться к этому дню. :
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