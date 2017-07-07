В антибактериальном мыле нашли опасные компоненты

Ученые неоднократно заявляли, что популярное антибактериальное мыло опасно для здоровья. Виновны компоненты, которые используются в качестве антибактериальных и противогрибковых агентов — триклозан и триклокарбан.

Их воздействие может усиливать риск пищевой аллергии и контактного дерматита. Тестирование на крысах показало, что триклозан может вызывать гормональные нарушения. Попадая со сточными водами в окружающую среду, триклозан накапливается в опасных количествах.