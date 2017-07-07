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В антибактериальном мыле нашли опасные компоненты

07.07.2017 Что от нас скрывали   Нет комментариев

В антибактериальном мыле нашли опасные компоненты

Ученые неоднократно заявляли, что популярное антибактериальное мыло опасно для здоровья. Виновны компоненты, которые используются в качестве антибактериальных и противогрибковых агентов — триклозан и триклокарбан.  Их воздействие может усиливать риск пищевой аллергии и контактного дерматита. Тестирование на крысах показало, что триклозан может вызывать гормональные нарушения. Попадая со сточными водами в окружающую среду, триклозан накапливается в опасных количествах. В 2016 году Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США запретило продажу мыла с триклозаном, триклокарбаном и еще 17 подобными компонентами. Однако во многих других странах мыло с этими компонентами продолжает продаваться без ограничений. Поэтому более 200 исследователей из разных стран подписали «Флорентийское заявление» — документ, призывающий контролирующие органы государств ограничить производство продукции, содержащей триклозан и триклокарбан. Авторы заявления сообщают: сегодня эти компоненты используются в производстве более 2 000 различных продуктов. Среди них мыло, зубные пасты, краски, одежда и детские игрушки. Ученые призывают использовать антибактериальные компоненты только в тех случаях, когда они действительно необходимы. Например, зубные пасты с триклозаном применяют для лечения некоторых заболеваний десен. Однако добавлять эти ингредиенты во все зубные пасты не следует. 

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Метки:  антибактериальном, компоненты, опасные

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