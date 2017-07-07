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Червь вернулся с МКС с двумя головами

07.07.2017 Что от нас скрывали   Нет комментариев

Червь вернулся с МКС с двумя головами

Подопытный плоский червь, побывавший на Международной космической станции, вернулся на Землю с двумя головами. 
Плоского червя ученые отправили на МКС на аппарате компании SpaceX. Перед стартом подопытному отрезали часть тела. Дело в том, что черви обладают способностью к регенерации, поэтому этих существ часто используют для опытов, связанных с данным свойством организма. Несчастный червь и еще несколько его сородичей провели на орбитальной станции пять недель. Беспозвоночные обитали в специальной емкости с водой и воздухом. Когда экспериментальные существа вернулись на Землю, в течение двух лет ученые университета Тафтса продолжали их исследовать. Сообщается, что в процессе регенерации у червя на ампутированном месте выросла еще одна голова. Чтобы убедиться в закономерности данного процесса, ученые решили отрезать червю обе головы, после чего они выросли снова.
Как объясняют исследователи, эксперимент с червями ученые проводят не в первый раз. Ранее существа, пережившие условия невесомости, уже демонстрировали неординарную способность разделяться на два уникальных организма. При этом ученые полагают, что данные особенности не обязательно связаны с пребыванием червей в космосе, а могут быть следствием перепада температуры.

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Метки:  вернулся, головами

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