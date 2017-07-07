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Реконструкция лица жертвы извержения Везувия
07.07.2017 Что от нас скрывали
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Извержение Везувия в августе 79 года нашей эры стало одним из самых катастрофических извержений в истории Европы. Вулканический пепел и пирокластические потоки (смесь горячих вулканических газов, пепла и камней) уничтожили несколько прибрежных городов: Помпеи, Геркуланум и Стабии. Слой окаменевшего пепла сохранил останки погибших горожан до наших дней. Международная группа исследователей, в которую вошли археологи и специалисты по 3D-графике, восстановила черты лица одного из погибших в Геркулануме. Всего в городе нашли более 300 скелетов жертв. Для реконструкции выбрали один из наиболее сохранившихся черепов. Он принадлежал мужчине, которому на момент гибели было около 50 лет. Все черепа жертв собраны из осколков — их разрушила высокая температура пирокластического потока, из-за которой ткани головы фактически испарились. Для изготовления 3D-модели потребовались около 150 фотографий черепа, выполненных с различных ракурсов. Затем примерные черты лица восстановили с помощью методов фотограмметрии — оценки формы и размеров объекта по фотографии. Для этого использовали программное обеспечение, которое обычно применяется в медицине при изготовлении 3D-моделей человеческого тела (например, программа InVesalius, сопоставляющая фотографии с результатами компьютерной и магнитно-резонансной томографии). Создание модели, фото Caters News/Cicero Moraes На следующем этапе работы художники изучили исследования, посвященные толщине и рельефу кожных покровов современных европейцев того же возраста, что и жертва извержения. Рельеф и толщина кожи зависят от структуры кости. Взаимосвязь этих данных широко используется в антропологической реконструкции облика при создании объемных моделей. Форму носа мужчины удалось воссоздать на основе строения его носовой кости. Зубы не сохранились, но их расположение приблизительно восстановили по 3D-моделям черепов со схожими параметрами. Такую реконструкцию нельзя считать безукоризненно точным «портретом» жителя Геркуланума. Существует ряд претензий к современным технологиям восстановления черт лица по черепу. Базы данных толщин лицевых тканей все еще недостаточно велики, они не всегда полностью отражают половые и возрастные особенности лиц. Кроме того, в мире еще нет единого стандарта аппроксимации черт лица, поэтому каждая реконструкция отчасти субъективна. Тем не менее, проект дополняет другие исследования Геркуланума, который уже много десятилетий остается важнейшим историческим источником. Далее группа, работавшая над проектом, предполагает воссоздать облик одного из помпейских горожан. :
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