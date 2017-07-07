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Эволюция велосипеда за одну минуту
07.07.2017 Что от нас скрывали
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Дизайн современных велосипедов кажется достаточно очевидным, но, как известно, их конструкция проделала большой путь, от совершенно неудобных и странных «костотрясов» до современных гоночных машин. В следующем видео можно увидеть практически всю эволюцию велосипедов все за одну минуту.
Видео сделана аниматором Таллисом Вестергаардом, и каждый из этих велосипедов существовал на самом деле.
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