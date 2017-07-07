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Эволюция велосипеда за одну минуту

07.07.2017 Что от нас скрывали   Нет комментариев

Эволюция велосипеда за одну минуту

Дизайн современных велосипедов кажется достаточно очевидным, но, как известно, их конструкция проделала большой путь, от совершенно неудобных и странных «костотрясов» до современных гоночных машин. В следующем видео можно увидеть практически всю эволюцию велосипедов все за одну минуту. 
Видео сделана аниматором Таллисом Вестергаардом, и каждый из этих велосипедов существовал на самом деле.

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Метки:  велосипеда, минуту, эволюция

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