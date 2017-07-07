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Найдено подтверждение катастрофы, уничтожившей 76% видов всех живых существ
07.07.2017 Что от нас скрывали
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Группа геологов исследовала почву в разных уголках мира и нашла доказательства того, что 200 миллионов лет назад чудовищный катаклизм уничтожил более двух третьих видов всех живых организмов на Земле.
Люди управляют Землей в настоящем, и их влияние с каждым годом все растет. Но когда дело доходит до истории Земли, наше господство — лишь миг тирании, построенной на останках величественных животных, обитавших на планете на миллионы лет дольше. От водорослей и трилобитов до колоссальных динозавров, эволюция проделала огромный путь сквозь века.
Динозавры являются одной из самых знаковых групп животных, которые населяли нашу планету, и такого статуса они добились не благодаря слепому случаю. В исследовании, опубликованном в Proceedings of the National Academy of Sciences, ученые проанализировали шесть участков земли по всему миру и измерили следы отложений ртути между слоями вулканической породы. В результате они обнаружили превышение уровня ртути в 5 из 6 случаев, что свидетельствует в пользу давней теории о том, что массовое вымирание животных в конце триаса (примерно 200 миллионов лет назад) было вызвано извержениями вулканов. Именно этот катаклизм, уничтоживший большую часть конкурентов протодинозавров, и позволил последним занять господствующее положение на Земле.
Масштабы катастрофы поражают: по подсчетам специалистов, она уничтожила 76% всех видов и таким образом дала шансы оставшимся захватывать территорию. У геологов и раньше были свидетельства из Марокко, Гренландии, Аргентины, Канады, США и Великобритании (которые какую-то сотню миллионов лет назад еще были единым континентом), согласно которым сильная вулканическая активность привела к появлению огромной территории, залитой лавой. Извержения, судя по всему, носили импульсный характер, а это значит, что вместо одного крупного произошло много мелких, но все еще смертоносных. Возможно, именно эти многочисленные разрывы и трещины в коре и привели к тому, что суперконтинент Пангея развалился на части.
Впрочем, не похоже, что именно лава вызвала массовое исчезновение видов. Куда страшнее была череда серьезных экологических изменений, являвшихся следствием вулканической активности и нанесших серьезный ущерб популяции морских беспозвоночных, крокодилоподобных рептилий и кораллов. Предыдущие исследования связывали сроки извержений вулканов с изменениями в окружающей среде (пики уровней углекислого газа), которые, возможно, и вызвали исчезновение. Извержения были настолько большими, что, вероятно, в процессе выделялось большое количество газа, в том числе газообразная ртуть, сопровождаемая углеродом.
Даже сегодня вулканические газы часто содержат пары ртути, и лесные пожары тоже выделяют их в воздух. Соответственно, повышенный уровень ртути указывает на то, что в атмосферу было выброшено огромное количество газа. Другие параметры также подтверждают тот факт, что в конце триасового периода вулканические пары выделялись в атмосферу примерно 200 000 лет. Сотни, тысячи лет с климатическими изменениями глобального масштаба, не говоря уже о вулканах, извергающих лаву на суммарную площадь порядка 4,2 миллиона км2, и привели к гибели 76% всех видов. Оставшиеся в живых адаптировались, росли и развивались, пока наконец огромный астероид не положил конец и их правлению, освободив место для млекопитающих. Возможно, однажды и наше время подойдет к концу, и человечество будет вынуждено уступить престол тем, кто окажется жизнеспособнее нас. :
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