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Зачем нам снятся сны?
08.07.2017 Гипотезы
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Сны, напоминающие просмотр сериалов в пьяном виде, снятся практически всем, но никто не знает почему. Сны снятся не всякий раз, когда мы спим, а когда мы спим, обычно это случайный сценарий, не имеющий никакого смысла. Иногда мы просыпаемся с неопределенным воспоминанием о сне, но, как правило, не можем припомнить ничего конкретного. Поэтому изучать сны крайне трудно — они непоследовательны, случайны и легко забываются (кроме тех назойливых кошмаров, которые снились вам в раннем возрасте). Психологи склонны полагать, что у снов нет прямой физиологической функции. Но некоторые ученые считают, что нашим снам есть причина, эмоциональная или еще какая-нибудь.
Такого рода психологи изучают не только причины сновидений, но и их значения. Они пытаются понять, что сны делают с нашими телами и мозгами, что говорят о том, как мы видим мир или обрабатываем информацию. Другие исследуют историю сновидений, пытаясь понять, какие сны могли сниться только нашим эволюционным предкам, предоставляя им преимущества в отличие от тех, кому вообще ничего не снилось.
Давайте рассмотрим десять причин, которые могут объяснить, почему мы видим сны.
Сны консолидируют воспоминания
Многочисленные исследования показали, что сны помогают нам хранить информацию. Когда мы спим, мы позволяем своему мозгу перемещать информацию в долговременную память. Нейробиологи обнаружили, что в течение дня воспоминания накапливаются в гиппокампе, части мозга, связанной с долговременной памятью. Когда мы спим, воспоминания передаются из гиппокампа в кору головного мозга, которая обрабатывает новую информацию и отвечает за познание и знания.
Сон дает нашему мозгу время на перемещение воспоминаний в разные части мозга, чтобы их можно было записать и даже восстановить. Исследования также показали, что до того, как воспоминания передаются в кору головного мозга, гиппокамп воспроизводит наш день, иногда в обратном порядке.
Сны лечат
Всем нам снился сон, который кажется слишком знакомым, и все мы ложились спать после фильма ужасов и всю ночь смотрели кошмары, в которых фигурировала мрачная, таинственная фигура, жутко напоминающая монстра из фильма. Сны помогают нам справиться с сильными эмоциями, такими как страх, печаль и любовь. Психологи считают, что сны помогают отделить эмоции от событий. Отделяя эмоции от событий, мы лучше их обрабатываем, поскольку мозг может установить связь между чувствами и полученным опытом. Ученые выяснили, что эти связи отличаются от тех, что выстраивает бодрствующий мозг.
Различные связи позволяют выстраивать новые перспективы, рассматривать ситуации по-разному и, возможно, помогают в трудной ситуации, помогают взглянуть на нее с другой точки зрения. Некоторые ученые полагают, что это позволяет добраться до корня гнева, грусти, страха или счастья, другие же считают, что это безопасное пространство, в котором люди могут решать свои самые глубокие проблемы и исследовать злободневные проблемы.
Сны успокаивают
Исследование 2009 года, проведенное на пациентах с тревогой и депрессией, выявило интересную связь между снами и когнитивными искажениями. Пять исследователей изучали две группы студентов колледжа: в первой группе было 35 здоровых студентов, а во второй — 20 студентов с депрессией и тревогой. Этих студентов будили спустя 10 минут в фазе быстрого движения глаз (БДГ) и затем спустя 10 минут в фазе не-БДГ. После этих эпизодов сна студенты проходили тесты на память, настроение и самооценку.
Ученые выяснили, что у студентов с депрессией и тревогой чаще были сны с темами агрессии и самоистязания, нежели у здоровых пациентов. БДГ-сон может помочь депрессивным и тревожным пациентам справлятьcя с эмоциями в отношении самооценки, печали и гнева.
Сны улучшают самочувствие
Исследование показало, что пациенты, которым не разрешали спать, сталкивались с серьезными проблемами. Как и студенты, о которых мы говорили выше, эти пациенты просыпались сразу после вступления в БДГ-сон. Ученые обнаружили, что когда участникам не позволяли видеть сны, напряжение росло, появлялись трудности с концентрацией внимания, нехватка координации и небольшое увеличение веса. Также они видели галлюцинации.
Конечно, некоторые из этих побочных эффектов могут быть вызваны общей нехваткой сна. Тем не менее многочисленные исследования доказали, что большинство этих побочных эффектов возникают из-за отсутствия БДГ-сна, а сны мы видим только во время БДГ-сна.
Отсутствие сновидений может говорить о психических расстройствах
Хронические проблемы сна встречаются у 50-80% пациентов, которые жалуются на психические расстройства. Порядка 10% населения регулярно страдает от проблем со сном. Ученые Гарвардского университета провели исследование в 2009 году, которое обнаружило связь между сновидениями и распространенными психическими расстройствами, такими как биполярное расстройство. Они обнаружили, что у детей и взрослых проблемы со сном могут повысить риск развития психического расстройства.
Прерванный БДГ-сон влияет на уровни нейротрансмиттеров и гормонов стресса. Это нарушает эмоциональную регуляцию и влияет на то, как мы думаем. Продолжающиеся гормональные дисбалансы и пораженные нейротрансмиттеры могут привести к психическим расстройствам. Хотя эти выводы не могут не пугать, у исследования есть практическое применение, поскольку лечение расстройства сна может облегчить и психическое расстройство, либо вовсе его излечить.
Теория обработки информации
Одно из исследований показало, что во время БДГ-сна мы обрабатываем новые понятия и связываем их с уже существующим знанием, либо отдаленными, но связанными идеями. Ученые показали, что сны возникают, когда мы начинаем осознавать эти связи, которые обычно представляют собой фрагментированные звуки или изображения в сочетании с двигательной активностью. Наш мозг интерпретирует эти фрагменты и пытается создать связующий их нарратив. Ученые выяснили, что это может объяснить, почему наши сны настолько странные, сбивающие с толку и необычные.
Все это творческое великолепие, которое возникает во сне, связано с информацией, которая ранее хранилась в наших мозгах. Когда мы пытаемся связать новую информацию с существующими знаниями, мы интерпретируем ее по-новому, что позволяет нам понять, как работает мир. Сновидения также делают нас более осведомленными о нашем месте в мире.
Психоаналитическая теория сновидений
Нельзя просто так взять и составить список теорий о сновидениях, не упомянув дядюшку Фрейда. Хотя многие утверждения известного психоаналитика Зигмунда Фрейда были отвергнуты по прошествии лет, они остаются интересной темой для обсуждения и прокладывают себе путь в популярную литературу и музыку. Фрейд специализировался на толковании снов, прокладывая путь из сновидений в бессознательные мысли и желания. Он считал, что мы подвластны агрессивным и сексуальным инстинктам, которые подавляются нашим сознательным и раскрываются бессознательным во время снов.
Еще Фрейд полагал, что наши сны выражают неприемлемые чувства, вроде сексуального влечения к нашим родителям. Он определял сны как имеющие явственное и скрытое содержание. Именно в скрытом содержании Фрейд искал смысл сновидений.
Модель активации-синтеза
Модель активации-синтеза, впервые представленная в 1977 году, исследует, как наши мозги создают сны из сигналов. Но вместо того, чтобы использовать наш опыт и воспоминания в качестве триггера, сны рождаются из биологических ответов на активацию определенных частей лимбической системы, вроде миндалины.
Когда эти области «возгораются» в процессе нашего сна, наш мозг синтезирует и интерпретирует информацию в форме сновидений. Таким образом, сны — это просто следствие базового биологического функционирования. Авторы этой теории, однако, не верят, что сны не имеют смысла. Они считают, что эта интерпретация биологических сигналов (то есть сновидений) приводит к чему-то более существенному: к новым идеям.
Адаптивная теория
Эта теория состоит из двух частей: одна связана с угрозами, а другая с недостатком сна. Психологи считают, что сон позволяет животным оставаться подальше от источников вреда. Например, когда животное спит, оно уходит в безопасное место. Ученые считают, что период отдыха не позволяет животному получить травму из-за собственных ошибок, тем самым сохраняя ему жизнь. Эта поведенческая стратегия, увековеченная благодаря естественному отбору, и легла в основу сна.
Часть этой теории, которая касается сновидений, описывает тот факт, что происходит при отсутствии БДГ-сна. Ученые выяснили, что когда человеку не дают войти в этап БДГ-сна в течение одной ночи, он проводит больше времени, чем обычно, на этом этапе следующей ночью. Такой биологический ответ может указывать только на то, что БДГ имеет важное значение для надлежащего функционирования и что животные, которые этим не занимались (или делали это слишком мало), медленно отбирались в процессе эволюции. Естественный отбор запрограммировал нас спать и видеть сны как способ адаптации к окружающей среде.
Теория стимуляции угрозы
Теория стимуляции угрозы утверждает, что сны позволяют нам подготовиться к угрозам или опасностям. Финские исследователи из Университета Турку обнаружили, что стимуляция угрозы во время снов позволяет человеку отрепетировать работу необходимых когнитивных механизмов, чтобы лучше воспринимать и избегать угрозы, что приводит к успеху в воспроизводстве.
Ученые обнаружили, что дети, которые живут в среде, где их физическое самочувствие постоянно находится под угрозой, видят более яркие сны, и система стимуляции угроз у них работает лучше, чем у детей, которые живут в спокойных условиях и видят сладкие сны.
Когда ученые провели исследования на травмированных и нетравмированных детях, результаты повторились. Травмированные дети видят больше снов, связанных с насилием и жестокостью. С другой стороны, психически здоровые дети видят менее жестокие по своей природе сны, и сны для них редкость. :
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