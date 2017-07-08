Новый радиотелескоп будет искать инопланетян

Радиотелескоп Square Kilometer Array (SKA), строительство которого по состоянию на сегодняшний день планируется начать в 2018 г., позволит производить поиски разумной жизни во Вселенной попутно вместе с другими научными наблюдениями, сообщают исследователи, входящие в число участников проекта по поискам внеземного разума SETI (Search for extraterrestrial intelligence).

Проект SKA представляет собой огромный радиотелескоп, который будет построен на территориях Южной Африки и Австралии. Финансируемый консорциумом из различных стран, SKA объединит в одной установке тысячи небольших антенн, построенных по всему миру, вместо одной гигантской тарелки – благодаря чему новый телескоп обретет беспрецедентную для радиоастрономического инструмента такого рода чувствительность.

Использование такого дорогого научного инструмента для одной научной цели – тем более для такой «спекулятивной» цели, как поиски внеземного разума – является неслыханной роскошью в астрономии. Однако ученые проекта SETI нашли способ получать вожделенное время для наблюдений на телескопах ещё 30 лет назад, когда исследователи начали производить свои наблюдения попутно с другими научными наблюдениями, производящимися в знаменитой обсерватории Аресибо в Пуэрто-Рико, теряя при этом лишь немного в чувствительности. Сегодня ученые из SETI могут получать каждый год тысячи часов времени для наблюдений на телескопах, которое они используют для поисков радиосигналов, идущих от внеземных источников.